Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 30 июля

Данные о состоянии знаменитости довольно противоречивые. То и дело в Сети появляются слухи о самочувствии артистки. На днях стало известно, что певица якобы пришла в себя и даже начала общаться с персоналом больницы с помощью жестов.
Накануне директор артистки Маргарита Соколова заявила, что МакSим начала уже разговаривать. Правда, позже она пояснила: лично со звездой не общалась, а лишь передала данные, предоставленные врачами.
По словам директора, состояние певицы МакSим сейчас нестабильно. Медики пытаются постепенно вывести артистку из комы то снижая, то вновь увеличивая дозу препаратов. Пока что говорить о полном отключении от аппаратов рано, однако надежда на восстановление все-таки есть.
Врач-реаниматолог заявил, что серьезные последствия после медикаментозной комы встречаются редко. Обычно это состояние как раз и становится спасением для пациентов в тяжелых случаях. По словам реаниматолога, после выздоровления артистке понадобится для восстановления довольно длительный период – от полугода до полутора лет.
Напомним, певица МакSим поступила в больницу с двусторонней пневмонией и поражением легких более 70%. Звезда почувствовала недомогание накануне гастролей в Казань. Несмотря на плохое самочувствие, она решила не отменять концерт и вышла к зрителям с температурой под 40.
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