Цекало не общается с Ургантом из-за молодой жены

Известный продюсер признался, что Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков стали для него настоящими друзьями после участия в шоу "Прожекторперисхилтон". Однако новую избранницу Дарину друзья не приняли.
Александр Цекало рассказал, что супруга – это его любовь, жизнь и семья, и за нее он готов "сражаться насмерть". По словам продюсера, из-за такого пренебрежительного отношения друзей он даже за один стол с ними не сядет.
К слову, брак с Дариной стал для Александра четвертым по счету. Возлюбленная ведет светскую жизнь: снимается в кино, занимается моделингом и живописью.
Отметим, что недавно Дарина Эрвин вновь удивила подписчиков шикарными формами. Девушка опубликовала полуобнаженную фотографию. Поклонники восторженно отреагировали на пост и даже заявили, что Дарина переплюнула Лолиту. Примечательно, что супруга Цекало не стесняется выкладывать подобные снимки, а напротив, радуется столь пристальному вниманию, которое они вызывают.
Также напомним, что в интервью YouTube-каналу "Макарена" Лолита Милявская рассказала о романе с бандитом. Их отношения завязались еще тогда, когда певица была замужем за Александром Цекало. Однако о содеянном Лолита не жалеет: возлюбленный подарил ей незабываемые воспоминания и окунул в романтику.
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