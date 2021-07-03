Цекало не общается с Ургантом из-за молодой жены

О разладе в дружбе Александр Цекало рассказал в интервью кинокритику Егору Беликову.

Известный продюсер признался, что Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков стали для него настоящими друзьями после участия в шоу "Прожекторперисхилтон". Однако новую избранницу Дарину друзья не приняли.

Александр Цекало рассказал, что супруга – это его любовь, жизнь и семья, и за нее он готов "сражаться насмерть". По словам продюсера, из-за такого пренебрежительного отношения друзей он даже за один стол с ними не сядет.

К слову, брак с Дариной стал для Александра четвертым по счету. Возлюбленная ведет светскую жизнь: снимается в кино, занимается моделингом и живописью.

Отметим, что недавно Дарина Эрвин вновь удивила подписчиков шикарными формами. Девушка опубликовала полуобнаженную фотографию. Поклонники восторженно отреагировали на пост и даже заявили, что Дарина переплюнула Лолиту. Примечательно, что супруга Цекало не стесняется выкладывать подобные снимки, а напротив, радуется столь пристальному вниманию, которое они вызывают.

Также напомним, что в интервью YouTube-каналу "Макарена" Лолита Милявская рассказала о романе с бандитом. Их отношения завязались еще тогда, когда певица была замужем за Александром Цекало. Однако о содеянном Лолита не жалеет: возлюбленный подарил ей незабываемые воспоминания и окунул в романтику.