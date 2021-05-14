"Лолиту переплюнула": молодая жена Цекало показала все прелести

Возлюбленная Александра Цекало не перестает удивлять поклонников. На этот раз она снялась обнаженной около мольберта.

Дарина Эрвин опубликовала новую фотографию в своем "Инстаграм". На снимке девушка пишет новую картину, а ее голую грудь слегка прикрывает лишь фартук. Супруга шоумена любит быть яркой и выделяться, а откровенные снимки на ее странице каждый раз вызывают восторженные возгласы.

Известно, что художнице 29 лет, и она постоянно творит и развивается. Картины Дарины многим кажутся довольно провокационными. Часто она рисует именно обнаженные части тела. Своими творениями жена Александра Цекало охотно делится в личном блоге, а подписчики с нетерпением ждут ее выставку.

Сейчас пара живет в Лос-Анджелесе. Молодая жена охотно пробует себя в чем-то новом. Она не только пишет картины, но и снимается в кино, а также реализует себя как модель. Многие сравнивают девушку с предыдущей звездной пассией Александра Цекало – Лолитой. Однако, судя по всему, Дарину ничуть не смущает этот факт.

Под последним постом Дарины Эрвин поклонники оставили множество восхищенных комментариев. "Вот это красота", "Переплюнула Лолиту в утонченности", "Как горячо", "Вот Цекало повезло", "Вы так прекрасны", "Дарина, обожаю, богиня", – писали они.

