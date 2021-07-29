"Наш роман будет длиться вечно": звезда "Евровидения" впервые рассказала об отношениях с Киркоровым

Светские сплетники шепчутся, будто бы Наталья Гордиенко – и есть мама детей Филиппа Киркорова. Но это, конечно, ерунда. "У нас с ним роман, – улыбается певица. – Этот роман хоть и творческий, но он будет длиться вечно. Это все, что я могу сказать – другого рода вопросы надо задавать уже Филиппу".
Но неужели только музыка их связала? "Он – холостяк, я тоже не замужем, – улыбается 33-летняя Гордиенко. – К тому же сейчас отменили штампы в паспортах, так что.... (смеется)".
Ранее сам Киркоров намекал, что у них с Гордиенко может что-то получиться. "У Наташеньки подрастает белокурый ангел Кристиан, – говорил "Дни.ру" Филипп Киркоров. – Она тоже – мать-одиночка, певица, которая тоже все положила на алтарь искусства".
Интересно, что с наследниками короля российской эстрады – Аллой-Викторией и Мартином-Кристином – артистка давно знакома. "Они называют меня Наташей", – радуется Sugar lady.
Ответила она и на вопросы про творчество. В 2006-м вместе с Arsenium певица представила Молдову на "Евровидении". Набрав 22 балла, песня Loca заняла 20 место из 24. В 2009-м Наташа вышла в финал молдавского отбора "на "Евросонг" с песней So Alive, но накануне конкурса сняла заявку из-за проблем в семье. Новой возможности поехать на этот главный песенный смотр Старого света, чтобы одержать реванш, Гордиенко не исключает. "Никогда не говори "нет", к тому же Бог, как известно, любит троицу", – пояснила исполнительница.
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