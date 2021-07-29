"Наш роман будет длиться вечно": звезда "Евровидения" впервые рассказала об отношениях с Киркоровым

Заслуженная артистка Молдовы Наталья Гордиенко участвовала в самых престижных музыкальных конкурсах – "Евровидение-2006", "Новая волна-2007", "Славянский базар-2008" и, наконец, "Евровидение-2021". На "Евросонге" в мае ее песня Sugar заняла 13 место из 26. Продюсировал там певицу Филипп Киркоров. Об отношениях с ним артистку и расспросил корреспондент "Дни.ру" на премии Fashion Summer Awards от телеканала Fashion TV.

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