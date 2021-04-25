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Шоу-бизнес
Гузеева шокировала народ кардинальным преображением

Гузеева шокировала народ кардинальным преображением

Лариса Гузеева предстала в новом образе. Актриса сменила прическу.
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Лариса Гузеева резко поменяла образ. В своем инстаграм-аккаунте она разместила снимок с длинными волосами и в модном молодежном наряде.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Образ звезда дополняла большими сережками и смелым мейкапом с наклейками. Лариса Гузеева облачилась в джинсы, черную футболку с рисунком и белую косуху. Поклонники сошлись во мнении, что в таком виде артистка выглядит намного моложе своих лет.

Фолловеры осыпали актрису комплиментами. "Шикарная", "Очень крутая", "Очень вам идет", "Супер", – высказались подписчики.

Напомним, ранее теледива стала членом жюри нового проекта "ТикТок Талант" на телеканале "Пятница". Лариса Гузеева не раз упоминала, что ей не нравится образ, сделанный для шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Она не любит безразмерные цветастые кофточки, предпочитая стильные наряды.

Как писали "Дни.ру", недавно ведущая сделала в эфире программы на руке маленькую татуировку с инициалами наследника и сердечком между ними. Зрители и гости известной передачи были поражены смелостью звезды экрана.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 17:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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