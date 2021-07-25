"Сериал бразильский": противоречивые новости о состоянии певицы МакSим вызвали негодование

Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" прокомментировала последнее заявление концертного директора певицы МакSим о том, что появилась надежда на ее выздоровление.

Пока звезда находится в коме с двусторонней пневмонией, народ горячо обсуждает различные слухи о ее самочувствии. Дело в том, что близкие артистки не дают на эту тему комментариев, а представители высказывают противоречивую информацию.

Лена Миро обратила внимание на то, что директор певицы МакSим Маргарита Соколова, целый месяц говорившая о том, что нельзя верить данным СМИ по поводу состояния знаменитости, а информацию нужно получать только от нее, объявила, что "смерть подопечной теперь отменяется". Она заявила, что исполнительница двигается в сторону улучшения.

Светский обозреватель негодует: еще вчера певицу МакSим чуть ли не хоронили, гадали, где похоронят, а сегодня уже обсуждают улучшение ее самочувствия. Лена Миро констатировала, что сводки о состоянии здоровья Марины Абросимовой еще долго нужно будет получать из рук ее директора.

Блогер напомнила, что Соколова находится в той же больнице, что и ее подопечная – обследуется, держа руку на пульсе. Представитель артистки заявила, что МакSим в надежных руках звездного состава докторов. "Отличные условия. Супер современное оборудование", – похвалила клинику Маргарита Соколова, выразив уверенность, что у певицы все будет хорошо.

Лена Миро отметила, что вся эта история напоминает ей бразильский сериал или рекламу больницы, где лежит артистка. Также она предположила, что это может быть пиар-ходом к раскрутке нового музыкального альбома.