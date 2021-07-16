"Полные дегенераты!": голая грудь 48-летней Королевой довела до исступления известного модельера

"Критиковать Наташу могут только полные дегенераты, – вздыхает Керимова. – Королева находится в прекрасной форме, когда она приходит в Дом моды, я всегда ею восторгаюсь: эффектная, красивая, подтянутая. С Наташи нужно брать пример, а не бросать в нее камни! Она этого не заслуживает!"
По словам Керимовой, Королева обладает безупречным вкусом. И во время выбора одежды всегда ориентируется только на него. "Мы пошили ей несколько эффектных нарядов для лета, – рассказывает Керимова. – Они подчеркивают все достоинства ее фигуры. Так что пусть хейтеры готовят свой яд. К счастью, Наташа на них не обращает внимание. И правильно делает. Собаки лают – караван идет".
По словам Аники, несколько лет назад Королева даже создала новый тренд на "платье девственности". "Она пришла к нам, увидела платье нежно-розового цвета и сказала: "Это платье девственности!" – улыбается Керимова. – Так после этого сотни девушек звонили и просили платье девственности, как у Королевой. Наташа часто его надевала. А наши клиентки до сих пор про него спрашивают".
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