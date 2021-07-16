"Полные дегенераты!": голая грудь 48-летней Королевой довела до исступления известного модельера

Наташа Королева опубликовала серию весьма фривольных снимков, на которых показала свою пышную грудь. Впрочем, сексуальные формы "русалки" вдохновили далеко не всех. Королеву забросали негативными комментариями. Звездный дизайнер Аника Керимова, в нарядах которой блистает на снимках Наташа, в шоке от этого.



"Критиковать Наташу могут только полные дегенераты, – вздыхает Керимова. – Королева находится в прекрасной форме, когда она приходит в Дом моды, я всегда ею восторгаюсь: эффектная, красивая, подтянутая. С Наташи нужно брать пример, а не бросать в нее камни! Она этого не заслуживает!"

По словам Керимовой, Королева обладает безупречным вкусом. И во время выбора одежды всегда ориентируется только на него. "Мы пошили ей несколько эффектных нарядов для лета, – рассказывает Керимова. – Они подчеркивают все достоинства ее фигуры. Так что пусть хейтеры готовят свой яд. К счастью, Наташа на них не обращает внимание. И правильно делает. Собаки лают – караван идет".

По словам Аники, несколько лет назад Королева даже создала новый тренд на "платье девственности". "Она пришла к нам, увидела платье нежно-розового цвета и сказала: "Это платье девственности!" – улыбается Керимова. – Так после этого сотни девушек звонили и просили платье девственности, как у Королевой. Наташа часто его надевала. А наши клиентки до сих пор про него спрашивают".