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Шоу-бизнес
Всего добьюсь сам: повзрослевший сын отказался от помощи Дианы Гурцкая

Всего добьюсь сам: повзрослевший сын отказался от помощи Дианы Гурцкая

Диана Гурцкая стала мамой в конце июня 2007 года. Ее сын Константин Кучеренко вырос красавцем и умницей – он профессионально занялся музыкой, уже заработал первые деньги. О судьбе наследника, который тоже приехал в эти дни в Беларусь, певица рассказала "Дни.ру" за кулисами Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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Сын известной певицы посещал государственный детский сад, затем государственную гимназию. "Он с красным дипломом окончил музыкальную школу имени Аркадия Островского, теперь успешно сдал экзамены и поступил в специализированную музыкальную школу имени Гнесиных, будет продолжать учиться по классу фортепиано, – сообщила певица. – Это была его идея, и, я думаю, у него все получится!"

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Известность мамы Константину Кучеренко никак не помогает. "Мой сын – человек очень самостоятельный, – заверила певица. – Он сам всего добивается. Когда он учился в музыкальной школе, я не часто там появлялась, хотя и хотелось приехать. И даже сейчас, когда у него был волнительный день экзаменов, нас с папой не было рядом – поехал поддерживать Костю мой брат, его дядя. Потому что сын хотел сделать все сам – я это стремление очень приветствую!"

43-летнюю Диану не пугает, что сын тоже пошел в музыку. "Музыка – это одухотворение, это большое счастье, и сыну это самому нравится, – пояснила певица. – А я всячески буду поддерживать его. Тем более, он поступил на бюджетное отделение – без всякого блата и протекций с моей стороны".

Сын певицы Константин Кучеренко. Фото: Феликс Грозданов

Диана помнит собственное детство, когда отец не хотел, чтобы она занималась музыкой. "Папа поставил своей целью, чтобы я получила серьезное академическое образование, и, разумеется, о музыке слышать не хотел, – рассказывала ранее "Дни.ру" исполнительница. – Я уже готова была смириться со своей участью, но все-таки решилась на тяжелый разговор с отцом. "Если ты хочешь, чтобы я умерла, я не буду заниматься музыкой", – сказала ему. И это был решающий аргумент. Отец сдался".

Фото: Феликс Грозданов

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Фото: Феликс Грозданов
Автор: 17 июля 2021, 11:19
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