Смерть больно ударила по Петросяну

В Москве в возрасте 86 лет скончался худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
В последнее время Сличенко плохо себя чувствовал. Он был госпитализирован, где ему поставили сразу несколько серьезных диагнозов. По словам коллег артиста, его смерть не была связана с коронавирусом.
Народного артиста СССР называли главным цыганом России. Его талант и обаяние, творческую харизму вспомнил его коллега и друг Евгений Петросян. Смерть больно ударила по юмористу. В своем микроблоге он опубликовал архивное фото, на котором два молодых красавца – Сличенко и Петросян – сидят за одним столиком на светском вечере в окружении прекрасных женщин.
"Николай Алексеевич Сличенко вписал яркую страницу в историю российского искусства вообще и национально-цыганского, в частности. Сличенко – это не только Театр, но и Эстрада. Начиная с 60-х годов, он был супер популярен и любим. Но при этом оставался очень скромным, очень искренним человеком. Мы непродолжительное время были соседями по одной лестничной клетке (как говорится, стенка в стенку). Поэтому, я хорошо знаю, в каким он был замечательным и лучезарным. Царствие Небесное. Вечная память", – написал Петросян в своем "Инстаграм".
Николай Сличенко — советский и российский актер, театральный режиссер. В 1981 году он стал обладателем звания народного артиста СССР. Сличенко руководил театром "Ромэн" с 1977 года. Он сыграл в театре более 60 ролей, а также снялся в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "В дождь и солнце".
Точная причина смерти Николая Сличенко пока не сообщается. Дата прощания будет известна позже.
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