Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Пятница
2 июля
Лента новостей
20:00
Разведенную Джоли заметили в компании молодого темнокожего музыканта
20:00
"Заставьте женщин при родах орать на украинском": в Сети высмеяли инициативу Киева по защите языка
19:57
До 12 лет колонии: Оскорбившую президента Агурбаш объявили в розыск
19:53
В Смоленске трехлетний мальчик жил с трупами матери и ее знакомого
19:43
А как же дети? Барановская подвергла себя смертельной опасности
19:12
Смерть больно ударила по Петросяну
18:49
Как отличить COVID-19 от простуды: мнение врача
18:33
"Хавайте хоть это": расщедрившийся Тарасов вызвал насмешки публики
18:32
Без таблеток: какие продукты снимают головную боль
18:32
Экстремальные развлечения сына Меладзе перепугали россиян
18:20
"В глубоком шоке от твоего лицемерия": предавшую друзей Бузову прилюдно осрамили
18:00
Потакающую прихотям сына Натали публично обругали: За кого дочерей замуж выдавать?
17:49
После Бузовой на сцену МХАТа ринулся Галкин
17:31
Политолог Сатановский предложил повесить Зеленского
17:29
"Уж так его жену и в таких позах": у Богомолова заподозрили нездоровые секс-наклонности
17:23
В России заявили ЕС о бессмысленности языка угроз и ультиматумов
17:18
"Нехорошо это, чувак": разгневанный Покровский набросился на нарушившего правила Билана
17:17
Знаменитого ученого принудили к гормональной терапии после гей-связи с 19-летним бездомным
16:47
"Не покупаю много лет": Макеева давно лишена всех прелестей женского шоппинга
16:04
"Ну как же приятно": Солнцев пришел в восторг от красавца Леонтьева
16:00
Политолог Ищенко: Государство Украина исчезает у нас на глазах
15:59
"Пощечина со стороны мужчины – это развод": замужняя Аронова откровенно о личных неприятностях
15:52
Genesis G70: без наценки за бренд
15:40
Корявый памятник принцессе Диане подняли на смех
15:27
Лукашенко о событиях в Белоруссии после выборов президента: Обнажили язвы и опухоли общества
15:20
Горе сплотило семью: Кто будет заботиться о детях МакSим
15:03
Согнувшийся сын Галкина и Пугачевой схватился за нож и начал резать перед камерой
14:56
В Сети появилось предсмертное видео популярной актрисы фильмов для взрослых
14:39
Во МХАТе шокированы предательством Дорониной
14:36
В Кремле назвали условие для введения локдауна
14:33
В Электростали мошенницы лишили женщину с ребенком квартиры
14:26
В Москве скончался худрук театра "Ромэн" Сличенко
14:25
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
14:21
В Подмосковье задержали девушку с наркотиками и топором
14:16
"Виновна в грехе": священник отправил Макееву в ад после скандальной свадьбы
14:14
Могила Ланового утонула через пять месяцев после похорон
14:04
Появились кадры с церемонии прощания с основателем группы "Доктор Ватсон"
13:58
Фото Богатырева с сыном Арнтгольц произвело фурор
13:54
Украина перешла на новый режим правления – Безпалько
13:42
Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире
13:38
Суррогатная мать и одиночество: Эмбер Херд сообщила о пополнении
13:36
Дружинину застукали во время поцелуя с женатым Добронравовым: Мой любимый
13:30
Украинцев предупредили о риске голода из-за новой реформы
13:26
В Смоленске маленький ребенок провел в квартире с трупом матери несколько дней
13:20
Эксперты сделали прогноз на рост цен в России в июле
12:55
Асмус шокировала изменениями во внешности: Щекастенький хомячок
12:47
"Очень страшно": появились данные об уходе Семенович
12:41
В Кургане мотоциклист попал под колеса грузовика
12:40
Бородина взорвалась из-за "похорон" тяжелобольной певицы МакSим: Кто дал им право?
12:26
Заммэра Москвы: все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле
"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Смерть больно ударила по Петросяну

Смерть больно ударила по Петросяну

Евгений Петросян прокомментировал внезапную смерть своего давнего близкого друга и коллеги.
прочитано 352 раза

В Москве в возрасте 86 лет скончался худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

ПО ТЕМЕ

Петросян остался без штанов: Все!

В Москве скончался худрук театра "Ромэн" Сличенко

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

В последнее время Сличенко плохо себя чувствовал. Он был госпитализирован, где ему поставили сразу несколько серьезных диагнозов. По словам коллег артиста, его смерть не была связана с коронавирусом.

Народного артиста СССР называли главным цыганом России. Его талант и обаяние, творческую харизму вспомнил его коллега и друг Евгений Петросян. Смерть больно ударила по юмористу. В своем микроблоге он опубликовал архивное фото, на котором два молодых красавца – Сличенко и Петросян – сидят за одним столиком на светском вечере в окружении прекрасных женщин.

"Николай Алексеевич Сличенко вписал яркую страницу в историю российского искусства вообще и национально-цыганского, в частности. Сличенко – это не только Театр, но и Эстрада. Начиная с 60-х годов, он был супер популярен и любим. Но при этом оставался очень скромным, очень искренним человеком. Мы непродолжительное время были соседями по одной лестничной клетке (как говорится, стенка в стенку). Поэтому, я хорошо знаю, в каким он был замечательным и лучезарным. Царствие Небесное. Вечная память", – написал Петросян в своем "Инстаграм".

Николай Сличенко — советский и российский актер, театральный режиссер. В 1981 году он стал обладателем звания народного артиста СССР. Сличенко руководил театром "Ромэн" с 1977 года. Он сыграл в театре более 60 ролей, а также снялся в фильмах "Свадьба в Малиновке" и "В дождь и солнце".

Точная причина смерти Николая Сличенко пока не сообщается. Дата прощания будет известна позже.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 19:12 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же дети? Барановская подвергла себя смертельной опасности

Телеведущая рискнула
Шоу-бизнес

"В глубоком шоке от твоего лицемерия": предавшую друзей Бузову прилюдно осрамили

Артиста поступила по-свински

Шоу-бизнес

Помощница МакSим резко отреагировала на заявление о приостановке всех операций

Все оказалось сложнее
Шоу-бизнес

Бородина взорвалась из-за "похорон" тяжелобольной певицы МакSим: Кто дал им право?

Ведущая возмущена прогнозами

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+