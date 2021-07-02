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Шоу-бизнес
Потакающую прихотям сына Натали публично обругали: За кого дочерей замуж выдавать?

Потакающую прихотям сына Натали публично обругали: За кого дочерей замуж выдавать?

Певица Натали не стесняется показывать поклонникам странные пристрастия сына.
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Пару недель назад 47-летняя исполнительница без стеснения показала в "Инстаграм" фото своего сына Анатолия, который вдруг захотел покрасить волосы в розовый цвет. Уже тогда такое желание подрастающего мужчины многих фанатам звезды показалось странным. Однако певица Натали не вняла предупреждениям фолловеров и не стала прятать перекрасившегося ребенка.

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Сегодня артистка вновь поделилась снимками розоволосого Анатолия и рассказала, как он чувствует себя с новым цветом спустя три недели после окрашивания. Натали считает очень важным, чтобы цвет смывался равномерно. Женщина отметила высокую компетенцию парикмахера, совершившего окрашивание, и призналась, что на нее розовый действует очень позитивно.

Однако фолловеры в большинстве своем не согласились с Натали и буквально обрушились на звездную мать с обвинениями:

"Жесть я подумал это девочка, а не Анатолий" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Печально, мать имея пед.образования, опускаеться до превращения мальчика в девочку.....", "Натали, хватит из мальчика, девочку делать!", "Мальчик должен быть мальчиком", "Нуу он же мальчик, хватит из мужиков трансгендеров делать каких то...", "Деградируем дожили. за кого дочерей замуж потом выдавать."

Артистка не стала отвечать на язвительные комментарии фолловеров. Судя по всему, певица Натали не видит в розовом ничего предосудительного – ранее она и сама с радостью ходила с таким цветом.

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Натали. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 18:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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