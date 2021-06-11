Певица Натали раздавлена смертью: Вечная память

Певица Натали в личном блоге поделилась печальной новостью.

Артистка рассказала подписчикам, что два дня назад из жизни ушла актриса Либуше Шафранкова, которая известна по роли в сказке "Три орешка для Золушки". Смерть шокировала певицу Натали. Она опубликовала несколько снимков звезды 70-х, отметив, что всего за два дня до кончины артистка отмечала день рождения.

Пользователи Сети поддержали Натали, отметив, что тоже переживают из-за смерти кумира детства. Для многих сказка "Три орешка для Золушки" была одной из любимых, ее смотрели и пересматривали, а красотой Шафранковой восхищались. Также некоторые отметили, что теперь таких добрых и светлых фильмов, увы, не снимают.

"Очень красивая сказка, выросли на сказках, вечная память (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самая необыкновенная и замечательная Золушка. Вечная память", "Мальвина! А теперь Золушка! Очень жаль!", "Красивая какая была. Помню и знаю эту сказку", "Царствие небесное... самая любимая сказка с ней!!Смотрю и пересматриваю", – написали в комментариях.

Напомним, накануне певица Натали поделилась фотографией среднего сына Анатолия. Перед летними каникулами 10-летний мальчик решил покрасить волосы в розовый цвет, и мать его поддержала. А вот подписчики артистки выбор ребенка не одобрили, намекнув, что при подобном подходе он может превратиться в любителя носить платья Даню Милохина.