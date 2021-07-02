Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Пятница
2 июля
Лента новостей
12:09
"Никого не должно касаться": Водонаева сделала заявление о смертельной болезни
11:47
В России за сутки обнаружили более 23 тысяч заразившихся COVID-19
11:46
"Это означает смерть": экс-солист "Самоцветов" оказался на грани
11:41
В центре Москве прогремел взрыв в жилом доме
11:39
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
11:27
Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам
11:23
"Нельзя быть абсолютно однобоким": тренер личностного роста вывела формулу полноценной жизни
11:05
В Уфе автомобиль такси провалился под землю
10:56
"Так больно": 39-летняя Дубцова решилась на серьезный шаг
10:17
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
10:15
В России придумали новую страховку для пенсионеров
10:09
Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
10:02
На Украине заявили об уверенных шагах в борьбе за Крым
09:47
"Он очень нежный, трепетный и чуткий": Подольская об отношениях со взрослым сыном Пресняковым
09:34
Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян
09:33
Синоптик назвал самые жаркие дни лета в России
09:22
Корчевников скривился рядом с изуродованной экс-супругой Аршавина
08:47
Помощница МакSим резко отреагировала на заявление о приостановке всех операций
08:41
Россиян предупредили о росте платы за капремонт жилья
08:25
В Нижнем Новгороде при взрыве газа пострадали люди
06:04
Известная актриса поразила публику слишком откровенными кадрами
04:11
Кейт Миддлтон удивила британцев своим появлением в необычном месте
02:09
У измученной отцом Бритни Спирс появился шанс на свободу
23:59
"Сногсшибательная": заболевшая ковидом Долина вновь ошарашила публику
22:02
"Позвонила мне в слезах": Барановская бросилась к бывшей жене Аршавина после скандала с футболистом
20:58
"Помогите, дорогой": Доронина с мольбой обратилась к Путину
19:56
Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку
19:47
В Москве появятся 24 новых станции метро
19:39
Приостановили все операции: стало известно о новых проблемах тяжелобольной МакSим
19:32
На Ксенофонтову подали в суд после новости об устройстве десятилетней дочери на работу
19:21
Назван самый популярный среди россиянок возраст для рождения первого ребенка
19:09
"Паралитик какой-то": пустившемуся в пляс Манукяну влепили смачную оплеуху
19:07
Минтруд назвал регионы России с самыми большими пенсиями
19:00
"Порвала ей рот": вскрылась скандальная связь Пугачевой с неординарной женщиной
18:53
Звезда сериала "Счастливы вместе" скончалась от ковида
18:36
Песков раскрыл последствия вступления Украины в НАТО
18:17
Принцы Гарри и Уильям открыли памятник покойной леди Ди день ее 60-летия
18:16
Путин отменил штрафы для безбилетников на федеральном уровне
18:11
Коварная болезнь не миновала и ее: озвучен диагноз Алентовой
17:46
"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим
17:35
Риелтор предупредила россиян о риске потерять квартиру из-за ошибки
17:29
"Похоже, не знаком с историей": политолог Корнилов о конфузе Зеленского с украинским флагом
17:25
На Украине заговорили о войне после остановки военной помощи США
17:19
Музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом
17:16
"Выплевывала легкие": из-за редкой болезни Семенович оказалась на грани
17:07
Украине пригрозили потерей большей части территорий
16:40
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
16:31
Не так проста, как кажется: невеста наставила Моргенштерну рога
16:27
В Госдуме призвали повысить цены на водку
16:23
Уже второй: звезда сериала "Рассказ служанки" заявила о прибавлении в семье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Так больно": 39-летняя Дубцова решилась на серьезный шаг

"Так больно": 39-летняя Дубцова решилась на серьезный шаг

Ирина Дубцова поделилась с поклонниками новостью. Она сделала процедуру по омоложению.
прочитано 1419 раз

В свои 39 артистка выглядит крайне молодо, о чем не устают говорить ее поклонники. Она не скрывает, что прикладывает много усилий, чтобы быть красивой, а потому не стесняется говорить и о различных вмешательствах. На этот раз певица поделилась кадрами из салона красоты, в котором она сделала подтяжку лица.

ПО ТЕМЕ

"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной

Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!

 Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

По словам Ирины Дубцовой, она давно собиралась решиться на подобное, но теперь все случилось. Знаменитость показала все этапы и отметила, что уже видит эффект на своей коже. Однако полностью результат можно будет оценить через два месяца. Исполнительница сообщила, что хотела преобразиться, но не могла заставить себя лечь под нож. По ее словам, омоложение ультразвуком хорошо именно тем, что все происходит неинвазивным способом.

Исполнительница воспринимает процедуру как то, что помогает отложить поход к пластическому хирургу на неопределенный срок. Однако не скрывает звезда и того факта, что к специалисту ей все-таки придется обратиться, но уже не с лицом. Недавно Ирина рассказала, что собирается скорректировать пышный бюст.

Пользователи крайне позитивно отреагировали на процедуру омоложения Ирины Дубцовой и поделились своим опытом. "Какая же Вы красивая", "Вы очень красивая, спасибо, что Вы есть", "Так больно, говорят! Страшно", "Красивая, элегантная, талантливая", "Ой, тоже все хочу! Вы огонь", "Потрясающе выглядишь", "Классная и стильная", – писали они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 10:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

комментарии

Ответить:

Гость783892
Пожаловаться Ответить
((((( без слов
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изможденная Сотникова вышла на связь из больничной палаты: Говорить не могу

Она не ожидала такого поворота
Общество

"Нельзя быть абсолютно однобоким": тренер личностного роста вывела формулу полноценной жизни

Екатерина Солодилова посвятила себя работе с людьми
Сериалы

Звезда сериала "Счастливы вместе" скончалась от ковида

Наталья Смирнова не смогла побороть коварный вирус
Шоу-бизнес

"Выплевывала легкие": из-за редкой болезни Семенович оказалась на грани

Певица страдала

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+