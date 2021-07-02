"Так больно": 39-летняя Дубцова решилась на серьезный шаг

Ирина Дубцова поделилась с поклонниками новостью. Она сделала процедуру по омоложению.

В свои 39 артистка выглядит крайне молодо, о чем не устают говорить ее поклонники. Она не скрывает, что прикладывает много усилий, чтобы быть красивой, а потому не стесняется говорить и о различных вмешательствах. На этот раз певица поделилась кадрами из салона красоты, в котором она сделала подтяжку лица.

По словам Ирины Дубцовой, она давно собиралась решиться на подобное, но теперь все случилось. Знаменитость показала все этапы и отметила, что уже видит эффект на своей коже. Однако полностью результат можно будет оценить через два месяца. Исполнительница сообщила, что хотела преобразиться, но не могла заставить себя лечь под нож. По ее словам, омоложение ультразвуком хорошо именно тем, что все происходит неинвазивным способом.

Исполнительница воспринимает процедуру как то, что помогает отложить поход к пластическому хирургу на неопределенный срок. Однако не скрывает звезда и того факта, что к специалисту ей все-таки придется обратиться, но уже не с лицом. Недавно Ирина рассказала, что собирается скорректировать пышный бюст.

Пользователи крайне позитивно отреагировали на процедуру омоложения Ирины Дубцовой и поделились своим опытом. "Какая же Вы красивая", "Вы очень красивая, спасибо, что Вы есть", "Так больно, говорят! Страшно", "Красивая, элегантная, талантливая", "Ой, тоже все хочу! Вы огонь", "Потрясающе выглядишь", "Классная и стильная", – писали они.

