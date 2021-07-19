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Шоу-бизнес
Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой

Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой

Лариса Долина навестила свою "вторую дочь" Юлию Началову на Троекуровском кладбище. Певица написала трогательный текст.
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Юлия Началова и Лариса Долина были дружны. Народная артистка России крестила дочь певицы Веру. Кроме того, Юлия дружила с дочерью Долиной. Девочки росли на глазах у певицы, Вера часто гостила у нее в доме.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

В марте 2019 года Юлии Началовой не стало. Прошло уже более двух с половиной лет, но рана на сердце Ларисы Долиной все еще свежа – она не может принять смерть молодой звезды.

На днях дочь Ларисы Долиной пришла на кладбище к Юлии Началовой. Она привела с собой мать и свою дочь Сашу. В своем "Инстаграм" она опубликовала фото, на котором певица в просторных шароварах в индийском стиле сидит на кладбищенской оградке и смотрит на фото усопшей.

"Счастье не вешает нос, кися", – написала Ангелина.

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Публикация от family circus �� (@dolinalina)

Поклонники в очередной раз ужаснулись тому, что Началовой действительно нет. Многие поклонники цветущей и талантливой звезды так и не смогли принять смерть кумира.

"Как так? До сих пор не верится!" – писали шокированные россияне.

Напомним, после смерти у Юлии Началовой осталась дочь от первого брака Вера Алдонина, которая тоже стала певицей. Девочка живет вместе с бабушкой и дедушкой. После смерти певицы отец Веры Евгений Алдонин участвует в воспитании часто видится с дочерью и принимает участие в ее жизни.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 13:52 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Бедная Юля: могила Началовой утонула

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