Перелом и многочисленные синяки: Тюльпанова с травмами оказалась в больнице

27-летняя Милана Тюльпанова рассказала журналистам, что с ней произошло.

Накануне после светского ланча Милана Тюльпанова отправилась на прогулку вместе со своими подругами. Блогерша передвигалась на электросамокате. Девушка не справилась с управлением и упала на асфальт.

В беседе с журналистами Тюльпанова призналась, что не сразу поняла, какие травмы получила, поскольку была шокирована. Когда девушка пришла в себя, она увидела многочисленные гематомы и вмятину на руке. Друзья помогли ей добраться до больницы.

Медики поставили Милане неутешительный диагноз – вколоченный перелом головки правой лучевой кости. Был наложен гипс. Теперь Тюльпановой предстоит носить его две недели.

Девушка уже смирилась с тем, что с ней произошло. Милана даже шутит, что эта травма – проклятие, которое послали поклонники блогерши Карины Кросс.

Напомним, недавно Милана Тюльпанова снялась в клипе Евгения Ершова, который встречался с Кариной. Фанаты блогерши считают, что экс-супруга футболиста Александра Кержакова разрушила пару.

Ранее "Дни.ру" писали, что Милана Тюльпанова нелестно выказалась о бывшей жене Андрея Аршавина. Блондинка заявила, что Алиса использует свою болезнь для того, чтобы вызвать жалость у окружающих.