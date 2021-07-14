Светские львицы Тюльпанова и Погребняк связались с бывшим зеком

Милана Тюльпанова и Мария Погребняк решили оказывать помощь несчастным людям.



Недавно знаменитые подруги запустили собственный социальный проект под названием "На дне "Жизнь заново". Цель проекта состоит в помощи людям, оказавшимся на задворках жизни. Первым героем шоу стал некий бомж Александр, с которым Милана Тюльпанова и Мария Погребняк встретились на Ленинградском вокзале в Москве.

Как выяснилось, герой нового шоу – бывший зек. В тюрьму мужчина попал за убийство, совершенное им в целях самообороны. Во время пребывания на зоне Александр потерял родных, его выселили из единственного жилья, и после освобождения мужчине пришлось по-настоящему бомжевать.

Светские львицы предоставили своему герою временное жилье, сводили в салон красоты, купили одежду. Женщины организовали по-настоящему комплексный подход: преображение бывшего зека должно было быть не только внешним, но и внутренним. С мужчиной поработал психолог, а также он прошел полное обследование организма и даже согласился на кодирование, чтобы избавиться от тяги к спиртному.

Всего за несколько серий проекта Тюльпановой и Погребняк удалось кардинально изменить Александра и даже устроить бывшего бомжа на работу. Как рассказала "КП", в финальном выпуске шоу зрители еще увидят возлюбленную Александра, с которой он познакомился во время своего восстановления. А светские львицы уже подыскивают нового героя, которого они тоже смогут вернуть к нормальной жизни.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что сама Милана Тюльпанова оказалась в больнице с многочисленными ушибами.