Сочная булочка: в Сети появилось видео стонущей от удовольствия Максаковой в белье

Оперная певица и вдова беглого депутата Дениса Вороненкова, 43-летняя Мария Максакова, проводит отдых в Одессе. Там она находится с начала июля и успела изрядно загореть и похорошеть.
В своем микроблоге "Инстаграм" она с радостью рассказала поклонникам, что у нее на странице стало 30 тысяч подписчиков. По всей видимости, для звезды это много. В честь такого события Максакова даже решила оголиться, чтобы привлечь еще больше аудитории.
На свежем фото она предстала в маленьком раздельном купальнике лимонного цвета. Максакова закрыла глаза от удовольствия и выпятила свою пятую точку. Стоит отметить, что Мария Максакова является обладательницей пышных форм, и ее телосложение многим фанатам нравится.
"Сочная булочка"; "Пэрсик!" – принялись расхваливать ее подписчики.
Напомним, сейчас Мария Максакова готовится к очередному судебному заседанию. Она намерена поставить точку в разборках с бывшим мужем из-за элитной московской недвижимости на Краснопресненской набережной. Последние пару лет Мария Максакова зачастила по судам. По словам оперной дивы, элитные апартаменты – единственное имущество, которое у нее теперь осталось.
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