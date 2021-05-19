Тряс большим хозяйством: похотливый извращенец на коленях умолял знаменитого дизайнера о любви на улице

Аника Керимова – один из самых известных дизайнеров России. В ее нарядах ходят звезды эстрады, а недавно на улицах Москвы появились билборды с ее изображением. Ими увешана вся Москва. Впрочем, как оказалось, самой Анике от этого приходится только страдать.

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