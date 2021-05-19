Тряс большим хозяйством: похотливый извращенец на коленях умолял знаменитого дизайнера о любви на улице

"После того, как на улицах Москвы появились билборды с моими фотографиями, жизнь превратилась в ад, — вздыхает Аника. — Я сразу почувствовала, что у людей началось весеннее обострение. Телефон в Доме Моды не умолкает ни на минуту: мужчины без конца звонят, просят познакомиться, предлагают секс в разных формах".
Один из похотливых воздыхателей даже стал изъясняться словами французского драматурга Жюля Ренара: "Глядя на красивую женщину, я не могу не влюбиться в нее, я от Аники без ума". "Соцсети Дома Моды забиты признаниями в любви. Такой выбор мужиков: на любой вкус!" – говорит Керимова.
Но самый наглый "ходок" заявился к Дому моды Керимовой, прождал красавицу до вечера, а когда дизайнер вышла, упал на колени и стал признаваться в любви, снимать с себя одежду и демонстрировать свое хозяйство.
"Я растерялась, не знала, что делать, — смеется Аника. — Мой водитель помог: отправил возбужденного воздыхателя восвояси".
Впрочем, сама Аника уверяет: отвечать взаимностью на пылкие признания она не планирует. Керимова счастлива в браке. Сейчас ее мысли заняты исключительно только работой.
"Я занимаюсь разработкой платья для грядущей свадьбы Азизы. Торжество пройдет уже в ближайшее время: времени на раздумья нет. Сегодня Азиза приедет: обговорим с ней все последние моменты. Она должна быть самой красивой невестой на свете: все-таки в первый раз выходит замуж. Я предлагала ей несколько вариантов наряда", – рассказала модельер.
Популярные темы форума
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Что подарить мужу лудоману?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Муж стал выпивать
Филлеры
Предатели