Все хуже и хуже: Врач заговорил о смерти лежащей в коме МакSим

Медик оценил вероятность смерти певицы МакSим. Радоваться пока нечему.

С 19 июня артистка МакSим находится в искусственной коме с обширным поражением легких. Пневмония подорвала здоровье 38-летней певицы до такой степени, что дышать без специальной аппаратуры она не может. Изо дня в день россияне надеются, что звезда выкарабкается и выйдет на связь, но хорошие новости все никак не приходят. Пока преданные поклонники с замиранием сердца молятся за МакSим, медики выдвигают свои версии развития событий. Увы, они не утешительны.

Реаниматолог-анастезиолог Алексей Гапонов в разговоре с журналистами сообщил, что чем дольше человек остается в коме, тем хуже это отражается на его состоянии. "Ситуация наверняка очень тяжелая, так что исходы могут быть любые", — объявил медик, намекая на вероятность кончины артистки. Эксперт подчеркнул, что у лечащих врачей женщины есть полная картина происходящего, поэтому им более ясны способы улучшения этого напряженного стечения обстоятельств.

К слову, недавно скончавшийся Петр Мамонов пролежал перед смертью без сознания 19 дней. А певица МакSим находится в коматозном состоянии значительно дольше. Тем не менее, пока звезда жива, надежда о ее выздоровлении не угасает. "Родная, держись!", "Живи, только живи, наша Мариночка! Нежный ангелочек", — пишут россияне в адрес артистки, надеясь, что она их слышит.