На могиле Этуша появился памятник совершенно другому человеку

Вдова актера Владимира Этуша решила установить семейное надгробие.

Елена Этуш – четвертая жена Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с ним почти двадцать лет.



Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель Театрального института им. Б. Щукина, народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.



До последнего дня мэтр работал и выходил на сцену Вахтанговского театра. Последние 18 лет за актером присматривала его супруга Елена, которая моложе его на 43 года.

Как стало известно, Елена установила на могиле мужа на Новодевичьем кладбище семейное надгробие. Поклонники пришли в ужас, когда увидели на могиле кумира памятник совершенно другому человеку! На надгробии выгравирован портрет Владимира Этуша и его жены Елены. Фанаты не понимают, зачем так делать, ведь Елена еще жива! А у нее уже есть собственная могила...

Однако Елена рассказала, что в их семье так принято. Более того, так же поступают многие звезды. Как выяснилось, свой памятник Владимир Этуш тоже продумывал заранее.

Стоит отметить, что у Елены нет близких родственников, поэтому она решила заранее освободить от рутинных забот тех, кто будет ее однажды хоронить. Ведь рано или поздно это случится. А значит, глупо отрицать то, что неминуемо.