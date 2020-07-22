52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике

Алика Смехова опубликовала в личном блоге фотографию в бикини. Звезду часто подозревают в чрезмерном увлечении фоторедакторами. Кажется, зря.

Актриса пошла навстречу поклонникам и согласилась показать фигуру без прикрас. Мать двоих детей предстала перед фанатами в оранжевом купальнике.

На фото артистка стоит на цыпочках на берегу моря, раскинув руки. Поза подчеркивает все достоинства: длинные ноги, аккуратный живот и изящную зону декольте.

Снимок сделан в лучах заходящего солнца. Как отметила Алика Смехова, на снимке все натуральное – без фильтров и фотошопа.

Поклонники остались довольны кадром. "Какие ноги у вас! как в песне...😁 Чтоб любить эти ноги нужен белый Кадиллак (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как будто парите на землей. Необычайно красиво и легко!", "Красивая,хорошая. Достойная дочь своего отца", "Фигура офигенная)!!!Алика,Вы "ведьма"? Не поправляетесь совсем..."

Ранее Смехова в личном блоге поделилась секретами прекрасной формы. По словам актрисы, она никогда не была вегетарианкой и раз в неделю обязательно съедает сочный стейк. Как отметила звезда, в суровых российских реалиях жить без мяса нельзя.

Конечно, необходимо устраивать и разгрузочные дни. Раз в год Алика проходит курс лечебного голодания в специальной клинике – это помогает организму очиститься и подтянуться.