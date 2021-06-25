"Болен туберкулезом": Топалов довел Валерию до слез

Влад Топалов поделился трагичной и трогательной историей, которая не оставила поклонников и коллег равнодушными.

В своем инстаграм-аккаунте певец вспомнил случай, произошедший с писателем Францем Кафкой. Он напомнил, что у того не было ни жены, ни детей, и за год перед смертью он повстречал девочку, для которой сделал важный поступок.

Малышка потеряла куклу и безутешно плакала. Тогда Кафка сказал ей, что игрушка отправилась в путешествие. Позже он стал писать ей письма от лица потерянной куклы о ее приключениях. Девочка была этому рада.

"Во время поездки в санаторий (он был болен туберкулезом), Кафка купил девочке новую куклу", – рассказал Влад Топалов. Малышка отметила, что это другая игрушка. Тогда Кафка вручил ей еще одно письмо, в котором кукла написала: "Мои путешествия изменили меня". Ребенок был счастлив.

Через год писатель умер. Через много лет взрослая девочка нашла внутри куклы письмо. В нем, подписанном Францем Кафкой, было написано: "′Все, что ты любишь, скорее всего потеряется, но в конце концов любовь вернется другим способом".

История тронула за душу подписчиков Влада Топалова. Они написали об этом в комментариях. Оставила свой отзыв и певица Валерия, которая была просто поражены прочитанным. "Какая история. До слез. Реально. Сижу, такая, уже при мэйке, готовая к мероприятию, а тут твой пост", – высказалась звезда.