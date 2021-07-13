"Я была осторожна": Ольга Куриленко заговорила о домогательствах Вайнштейна

Ольга Куриленко уже давно снимается в Голливуде, и в ее карьере однажды был инцидент, связанный со скандально известным Харви Вайнштейном.

Российская актриса впервые заговорила о том, что ей пришлось пережить при работе с Харви Вайнштейном, которого приговорили к 23 годам тюрьмы за многочисленные домогательства и изнасилования. У женщины был некий инцидент с продюсером, при этом Ольга Куриленко никогда не чувствовала себя его жертвой, поэтому хранила молчание.

Теперь актриса вспомнила, что Вайнштейн как-то пытался ее обнять, но она твердо отказала ему, оттолкнула мужчину и ушла.

"Он пытался что-то сделать, но я была осторожна," – рассказала Куриленко.



Звезда объяснила, что для нее такое поведение мужчин не было чем-то особенным, так как многие представители сильного пола пытались ее добиться. Женщина никогда не жалела о том, что отказалась, и не переживала из-за того, что больше не сможет работать с влиятельным Вайнштейном, ведь есть множество других проектов.

Что касается личной жизни актрисы, то в интервью журналу "Country & Town House" она призналась, что хочет еще раз стать мамой. У 41-летней артистки пока только один сын. Ольга Куриленко мечтает о том, чтобы у мальчика был брат или сестра. Однако для этого актрисе сначала нужно встретить своего мужчину. Недавно знаменитость начала встречаться с одним человеком, но отношения еще находятся на самой начальной стадии и Ольга пока не уверена в том, что из этого получится.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Ольга Куриленко представила миру своего новорожденного сына.