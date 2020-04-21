Излечившаяся от коронавируса Куриленко сразила глубоким декольте

Излечившаяся от страшного недуга модель снова начала публиковать соблазнительные снимки. Накануне модель выложила очередную серию кадров в своем инстаграм-аккаунте, что вызвало бурную реакцию публики.
На фото Куриленко позирует в блестящем костюме черного цвета. При этом у жакета довольно глубокое декольте, благодаря чему хорошо видно грудь Ольги. Кроме того, дополнили образ массивное колье на шее актрисы и длинные серьги. Все аксессуары усыпаны драгоценными камнями.
Новая серия снимков пришлась по вкусу поклонникам. Многие признались, что восхищаются Куриленко. Причем не только ее соотечественники, но и фанаты из других стран.
"Супер! Побольше таких фото", – написал фолловер.
О том, что Ольга заболела коронавирусом, стало известно в марте. У светской львицы была высокая температура, наличие которой и подтолкнуло сдать необходимый анализ. К слову, во время болезни Куриленко находилась в своей квартире в Лондоне.
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