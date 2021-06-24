"Шикарная!": растолстевшая Седокова вывалила сочную грудь

Анна Седокова намерена вернуться к прежнему весу во что бы то ни стало.

Вернувшись из солнечной Греции, где певица отдыхала с семьей, женщина обнаружила, что сильно поправилась. Весы показали сразу шесть лишних килограммов. Анна решила, что это настоящая катастрофа, и сразу взяла себя в руки. Буквально за два дня Анна Седокова уже скинула два килограмма, но останавливаться на этом она не намерена.

Сегодня исполнительница опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором она запечатлена в лифте. На женщине короткая юбка и майка с очень глубоким декольте, обнажающем ее сочные формы. Певица написала:

"Я и мои уже плюс 4,5 приветствуют тебя в этом дне".

Под фото Анна рассказала о своем намерении похудеть и предложила своим поклонницам приходить в идеальную форму вместе с ней. Звезда попросила подписчиц рассказать свои истории борьбы с лишним весом для того, чтобы она смогла выбрать себе единомышленников. В ответ некоторые женщины принялись объяснять, почему именно им нужно худеть с Седоковой. Однако многие другие и вовсе не поняли, зачем певице худеть, ведь она находится в прекрасной форме. Глядя на соблазнительный снимок звезды, фолловеры написали:

"По вам Анечка совсем не видно) вы такая худенькая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какая красивая", "Шикарная!", "Куда худеть. К вас отличная форма".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что недавний отдых Анны Седоковой омрачил серьезный недуг.