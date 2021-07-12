Николаев с силой впихнул в рот Королевой свой фрукт

Наташа Королева и Игорь Николаев расстались много лет назад, 48-летняя Наташа Королева и 61-летний Игорь Николаев давно счастливы в новых отношениях. Но их тандем до сих пор остается одним из самых обсуждаемых и волнует фанатов. Многие считают, что композитор упустил великолепную женщину, другие же уверены – новая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова подходит ему больше.
На днях в Сети появилось компрометирующее фото "дельфина" и "русалки". Разговоры вспыхнули с новой силой.
Кадр опубликовал российский шоумен Рустам Солнцев. На фотографии певица Наташа Королева наслаждается обществом полуголого артиста Игоря Николаева.
Пара предстала в бассейне. Игорь накормил Наташу бананом, чуть ли не насильно сунув его ей в рот.
"Готовит к встрече с Тарзаном"; "Дельфинит потихоньку"; "Ведь у меня есть палочка-выручалочка"; "Растлевал 16-летнюю русалку"; "Мужчинам не идут такие трусишки... При любом телосложении как будто в женском белье", – написали фанаты.
Фото наделало много шума. Но как выяснилось, кадр был архивный. Он был сделан в те времена, когда в отношениях пары царила гармония.
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