Миллионер и спортсмен: раскрыта личность возлюбленного дочери Маликова

СМИ раскрыли имя избранникам 21-летней Стефании Маликовой. По имеющейся информации, им является хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов.

Дочь Дмитрия Маликова не любит делиться деталями личной жизни. Судя по всему, она руководствуется принципом: счастье любит тишину. Но журналистам удалось установить, что девушка встречается с одним из самых высокооплачиваемых российских спортсменов, зарабатывающих миллионы.

В настоящее время молодые люди отдыхают на Алтае. Стефания Маликова в своем инстаграм-аккаунте поделилась снимками и видео из путешествия, оставив восхищенные отзывы о местных красотах.

Внимательные поклонники заметили, что локации наследницы музыканта совпадают с местами, которые посещает Кирилл Капризов. Парень тоже публикует фото с отдыха. Фолловеры засыпали девушку уточняющими вопросами, но она отвечать на них не стала.

Совместных снимков пара в соцсетях не размещает, но ставит друг другу лайки. Напомним, что до 2019 года дочь Дмитрия Маликова была в отношениях с сыном бизнесмена Владимира Груздева. После того, как молодые люди разошлись, Стефания перестала рассказывать о своих избранниках.

Как писали "Дни.ру", одно время Стефания Маликова подвергалась атаке хейтеров из-за своей внешности и манеры одеваться. Она очень переживала по этому поводу. Теперь же, судя по всему, девушка не обращает на злопыхателей никакого внимания, наслаждаясь жизнью.