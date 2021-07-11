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Шоу-бизнес
Миллионер и спортсмен: раскрыта личность возлюбленного дочери Маликова

Миллионер и спортсмен: раскрыта личность возлюбленного дочери Маликова

СМИ раскрыли имя избранникам 21-летней Стефании Маликовой. По имеющейся информации, им является хоккеист, нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов.
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Дочь Дмитрия Маликова не любит делиться деталями личной жизни. Судя по всему, она руководствуется принципом: счастье любит тишину. Но журналистам удалось установить, что девушка встречается с одним из самых высокооплачиваемых российских спортсменов, зарабатывающих миллионы.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

В настоящее время молодые люди отдыхают на Алтае. Стефания Маликова в своем инстаграм-аккаунте поделилась снимками и видео из путешествия, оставив восхищенные отзывы о местных красотах.

Внимательные поклонники заметили, что локации наследницы музыканта совпадают с местами, которые посещает Кирилл Капризов. Парень тоже публикует фото с отдыха. Фолловеры засыпали девушку уточняющими вопросами, но она отвечать на них не стала.

Совместных снимков пара в соцсетях не размещает, но ставит друг другу лайки. Напомним, что до 2019 года дочь Дмитрия Маликова была в отношениях с сыном бизнесмена Владимира Груздева. После того, как молодые люди разошлись, Стефания перестала рассказывать о своих избранниках.

Как писали "Дни.ру", одно время Стефания Маликова подвергалась атаке хейтеров из-за своей внешности и манеры одеваться. Она очень переживала по этому поводу. Теперь же, судя по всему, девушка не обращает на злопыхателей никакого внимания, наслаждаясь жизнью.

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Дмитрий и Стефания Маликовы. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 11 июля 2021, 02:03 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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