"Впереди планеты всей посредственности": Поплавская больно ударила по выскочке Бузовой

На днях стало известно, что худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков пригласил к участию в спектакле Ольгу Бузову.

Яна Поплавская не смогла пройти мимо резонансного события. В личном блоге звезда рассказала, что думает по поводу появления экс-ведущей "Дома-2" на сцене легендарного московского театра.

Актриса заявила, что Ольга Бузова – герой нашего времени. Также артистка провела параллель со своей любимой сказкой "Джельсомино в стране лжецов". Молодой человек, обладающий уникальным голосом, который пробивает стены, попадает в королевство, где все шиворот-навыворот. В том удивительном месте всем положено только врать, а правду говорить нельзя. В итоге юноша с помощью своего дара свергает короля лжецов, и в стране восстанавливается порядок.

Поклонники Яны Поплавской попытались понять, что значит это сравнение. Большинство сошлось во мнении, что таким образом актриса хотела намекнуть, что в современном мире все поменялось местами: черное стало белым, а бездарные люди получили возможность прославиться.

"Я бы сказала иначе – аббревиатура ГВН ( подставить буквы О). И это отражение всей нашей действительности: сейчас не ценятся талант, знания, способности, сейчас впереди Планеты всей – посредственности, удобные и исполнительные (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Понятно, что за этим "героем нашего времени" кто то стоит и направляет, но не талантом же она пробивается к звездам! Послушать ее в "живую" то еще "удовольствие", а речь, танцы, наряды это что то", "Мы куда катимся, почему поменялись ценности?" – негодуют в комментариях.