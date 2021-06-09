"Как пугало": вырядившуюся Гузееву крепко приложили

Звезда драмы "Жестокий романс" любит комфорт и качество при выборе нарядов. Звезда предпочитает повседневный, но изысканный стиль, благодаря которому можно было бы легко собраться и пойти по делам.
У телеведущей напряженный график работы, поэтому у нее нет много времени на выбор нового образа. Актриса с легкостью соглашается на различного рода преображения для новых выпусков программы "Давай поженимся!".
На этот раз Лариса Гузеева превзошла саму себя и удивила фанатов смелыми... афро кудрями. Она предстала на фото в серой бубашке и легких черных брюках.
На лице заслуженной артистки России был вызывающе яркий мейк-ап. Ей сделали яркие брови, нанесли тени двух цветов, а ресницы густо прокрасили тушью. Скулы возлюбленной ресторатора Игоря Бухарова выделили скульптурированием. Яркая помада завершила образ.
"Перед отпуском намутили такой вот образ! Всем счастливого и жаркого лета!" – написала актриса в своем "Инстаграм".
Не все фанаты оценили ее преображение. Многие подчеркнули, что звезда перебрала с нарядом и образом в целом.
"Ничего классного не вижу, наряжают всегда как пугало..."; "Женщина сказала правду, оказывается, красоту, к сожалению, можно испортить", – написали поклонники.
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