"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе

Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Ольги Бузовой после скандала с ее ролью во МХАТе имени Горького в спектакле "Чудесный грузин" о жизни Иосифа Сталина.



11 и 12 июня Ольга Бузова сыграет в театре в роли Беллы Шанталь. После известия о том, что выпускница шоу "Дом-2" выйдет на сцену прославленного театра, на нее обрушилась очередная волна негатива. Многие поклонники и коллеги по шоу-бизнесу заявили, что Ольга бездарна и недостойна такой работы.

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что Ольге Бузовой в этой жизни никто не помогал. Об этом он рассказал в эфире "Соловьев.Live". Ведущий отметил, что Бузова — "тяжело работающая девочка". К славе она подобралась ни через папу, ни через какого-то политика, ни через маму-сенатора, ни через олигархов. Она выросла в обычной семье. Выучилась в институте на геофаке, окончила вуз с красным дипломом. И уже после этого стала добиваться славы сама.

Владимир Соловьев возмутился тем, что многие недовольны известием о роли Бузовой во МХАТе. Он отметил, что на сцене есть и худшие персонажи. А Оля вполне достойная кандидатура.

"Что это за бешеная зависть и несправедливость?! Она не Даня Милохин, она не Ксения Собчак", – возмутился Соловьев.

Ведущий добавил, что уверен в успехе Ольги Бузовой. Он считает, что она приведет в театр миллионы.