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Шоу-бизнес
"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе

"Тяжело работающая девочка": Соловьев приласкал Бузову с ее ролью во МХАТе

Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Ольги Бузовой после скандала с ее ролью во МХАТе имени Горького в спектакле "Чудесный грузин" о жизни Иосифа Сталина.

Продолжение: Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
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11 и 12 июня Ольга Бузова сыграет в театре в роли Беллы Шанталь. После известия о том, что выпускница шоу "Дом-2" выйдет на сцену прославленного театра, на нее обрушилась очередная волна негатива. Многие поклонники и коллеги по шоу-бизнесу заявили, что Ольга бездарна и недостойна такой работы.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что Ольге Бузовой в этой жизни никто не помогал. Об этом он рассказал в эфире "Соловьев.Live". Ведущий отметил, что Бузова — "тяжело работающая девочка". К славе она подобралась ни через папу, ни через какого-то политика, ни через маму-сенатора, ни через олигархов. Она выросла в обычной семье. Выучилась в институте на геофаке, окончила вуз с красным дипломом. И уже после этого стала добиваться славы сама.

Владимир Соловьев возмутился тем, что многие недовольны известием о роли Бузовой во МХАТе. Он отметил, что на сцене есть и худшие персонажи. А Оля вполне достойная кандидатура.

"Что это за бешеная зависть и несправедливость?! Она не Даня Милохин, она не Ксения Собчак", – возмутился Соловьев.

Ведущий добавил, что уверен в успехе Ольги Бузовой. Он считает, что она приведет в театр миллионы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 17:11 Источник: "Соловьев.Live" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость и я
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Главное всем сейчас врут ,что это существо бузова закончила институт, а ведь все есть и ,легко проверить в интернете ,что бузова ушла со 2 курса ,заменила знание на шоу д2 ,она сама не отрицает это ,когда поздравляет своих друзей с днем студента и одновременно прощается с этим временем, ,НА д2 там лучше с тупыми мозгами ,ничего не делать, А диплом купила ,ведь неплохо зарабатывала в притоне, обслуживая клиентов
Гостя
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Это про Соловьева,которого уже обработали люди бузово, Удивляться приходиться ,вот таким защитникам ,ничего толком не зная про бузову ,,а так начинают возмущаться ,что её задолбали все,что ей- ОПЯТЬ одно слово, завидуют ,Это слово приводит к мысли ,что проныра пиарщик и к нему наведался ,наговорил ,что бузова такая из себя "умница" вот Соловьев и лепит такую чушь Но, что делать, он же не знает и знать не хочет про чмо бузову , написано все со слов пиарщика Теперь эти пиарщики ноги сотрут будут собирать людей ,чтобы за это убожество заступились,а наговорить они умеют,пыль
Гость767201
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Думаете Соловьёву с большим количеством детей и виллой в Италии деньги не нужны?Продюсер Олюшки идёт простым путём, проплатив и Боякову за появление Бузовой на сцене МХАТ и Соловьёву за избитые слова о зависти)
Гость777093
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Владимир Соловьев, Вы же серьезный, уважаемый человек . Фанаты Бузовой - несмышленые подростки. Но Вы тоже ее фанат? Очень неожиданно.
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