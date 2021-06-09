"Очень крутая баба": Собчак влезла в скандал Киркорова и продюсера Лободы

Скандал, разгоревшийся после премии "Муз-ТВ" продолжается. В игру вступила Ксения Собчак.

Накануне Нателла Крапивина заявила о том, что отказывается быть продюсером Лободы и иметь отношение к шоу-бизнесу. Все дело в том, что после жесткого высказывания в адрес Филиппа Киркорова и Давида Манукяна знаменитость затравили. Пост она опубликовала в своем "Инстаграме", после чего поспешила закрыть профиль.

Приблизительно в то же время Филипп Киркоров выложил видео, в котором прошелся и по последнему выступлению Светланы Лободы, и по Нателле Крапивиной и ее словам. Артист подчеркнул, что они обе могут у него лишь поучиться. Ксения Собчак, в отличие от многих коллег, не стала принимать одну сторону. Она отправила слова поддержки обоим участникам скандала.

Филиппа Бедросовича журналистка призвала завершить конфликт. "Люблю и тебя, и Нателлу!" – написала она. Нателле Крапивиной же достались крайне теплые слова. Ведущая указала, что восхищается ей, любит и уважает. "Ты очень крутая баба", – подчеркнула знаменитость.

К высказыванию Ксении Собчак присоединился и Сергей Минаев. Он указал, что ранее говорил ей такие слова лишь лично, но теперь готов сделать это и публично. "У тебя яйца размером с трехэтажный дом. Бесконечное уважение", – заявил главный редактор русского издания журнала Esquire.

