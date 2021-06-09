"Выжил из ума": раскатавший продюсера Лободы за оскорбительные насмешки Киркоров вызвал оторопь

Четвертого июня прошла премия "Муз-ТВ". Внезапно разгорелся серьезный скандал.

Появление Филиппа Киркорова и рэпера Давы вызвало общественный резонанс. Коллеги приехали в свадебных костюмах, а сопровождали их обнаженные накаченные мужчины. Помимо большого количества возмущенных пользователей, войну развязала и продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина.

Она отметила, что ранее за такие поступки "рачленяли на шашлыки". Позднее в своем телеграм-канале Нателла окрестила мероприятие "цирком уродов". Многие звезды отечественной эстрады и пользователи заступились за Филиппа Бедросовича, другие же активно поддержали Крапивину.

Однако Филипп Киркоров не стал молчать. Накануне утром он пообещал поклонникам "жаркое заявление" в конце дня. Так и случилось. Артист записал видео, в котором подчеркнул, что "некоторые" полагают, что давно находятся в космическом пространстве, хотя в реальности "плавают в невесомости своих фекалий". Поп-король обвинил Светлану Лободу и ее продюсера в плагиате последнего выступления, предоставив доказательства. Он также указал на двойные стандарты Нателлы Крапивиной и пожелал всем любви. Позднее продюсер звезды заявила об уходе из шоу-бизнеса.

Пользователи разделились на два лагеря. Некоторые отметили, что в словах продюсера Лободы есть доля правды. "Нателла правильно все сказала, браво! Зацепила, значит есть за что", "И чего Вы обиделись? Появление с неполноценным юнцом не совсем красивое", "У каждого свое мнение. Очередной хайп", "Совсем выжил из ума", – опешили они.



Другие же пришли в восторг от слов Филиппа Бедросовича. Поддержали артиста и многие звезды шоу-бизнеса. "Дискриминация и разжигание ненависти к любым группам меньшинств недопустимы. Спасибо, что не оставили это без внимания", "Филипп, Вы супер! Кто бы сказал еще такое", "Не ожидала от Нателлы, все изображала из себя мисс толерантность", "Браво, король", – комментировали поклонники.