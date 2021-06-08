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Шоу-бизнес
Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ

Дочь Миронова заткнула выскочку Бузову за роль во МХАТ

Дочь Андрея Миронова Мария Голубкина с юмором отнеслась к тому, что Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ имени Горького.
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Новость о том, что выпускница шоу "Дом-2" Ольга Бузова станет актрисой прославленного театра МХАТ имени Горького, вызвала эффект разорвавшейся бомбы в информационном поле. Да не просто станет актрисой, а сыграет в спектакле о жизни Иосифа Сталина!

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Театральные критики ломали голову – а может это стало уже нормой, и Бузова просто феномен нашего времени? Многие сочли позором такой шаг и заявили, что театральная среда после такой выходки изживет сама себя. Но нашлись и те, кто уверен – Бузова приведет за собой в театр миллионы.

Так или иначе, Ольга Бузова уже вовсю репетирует "Чудесного грузина" и "пилит сторис" со сцены МХАТ. Тем временем актеры неоднозначно относятся к новоиспеченной коллеге.

Актриса Мария Голубкина, дочь Андрея Миронова, с юмором отнеслась к новости о роли Ольги Бузовой в прославленном театре. Голубкина опубликовала в своем "Инстаграм" черно-белую картинку, на которой изображены Станиславский и Немирович-Данченко, а рядом с ними Бузова. Подписчики артистки оценили мем.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что художественный руководитель МХАТ имени Горького объяснил выбор в пользу Ольги Бузовой на роль Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 8 июня 2021, 15:53 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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