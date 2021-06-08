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Шоу-бизнес
"Фил – невеста": Ургант высмеял публичную свадьбу Киркорова и Манукяна

"Фил – невеста": Ургант высмеял публичную свадьбу Киркорова и Манукяна

Иван Ургант прокомментировал эффектное появление рэпера Давы и Филиппа Киркорова на премии МУЗ-ТВ.
прочитано 700 раз

Прошедшая в минувшую пятницу церемония вручения премии МУЗ-ТВ до сих не дает покоя российской общественности. О выходках артистов, появившихся на красной дорожке, высказались многие медиаперсоны, не остался в стороне и ведущий "Вечернего Урганта". Юмориста очень позабавило триумфальное появление Филиппа Киркорова и его молодого спутника Давида Манукяна.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

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Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Музыканты приехали во дворец "Мегаспорт" на белом свадебном лимузине под песню Киркорова "Единственная моя!". Наряды артистов были подобраны соответствующим образом: DAVA появился в черном смокинге с бабочкой, а его 54-летний спутник – в белоснежном костюме. Ургант в своем шоу отметил, что Киркоров устроил прекрасную провокацию, которая выглядит как настоящая свадьба. Его соведущий Хрусталев добавил, что, судя по наряду, невеста в данном случае – именно Киркоров.

Сам король поп-музыки на премии не скрывал нежных чувств к 28-летнему Манукяну. В шутку или всерьез он признался, что с появлением в его жизни Давида ему хочется "петь, танцевать, вдохновляться и влюбляться". Ургант в свою очередь провел параллель между творческим союзом двух артистов и романом Давида Манукяна с Ольгой Бузовой. Шоумен предположил, что как и в случае в бывшей возлюбленной примерно через год рэпер поймет, что на премии МУЗ-ТВ между ним и Киркоровым произошло что-то не то.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как эффектное появление Филиппа Киркорова и рэпера DAVA было воспринято на самой премии.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Автор: 8 июня 2021, 11:58 Источник: Ютуб, "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

комментарии

Ответить:

Анна
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Народный артист России! Женщина на обочине не вызывает столько отвращения сколько Киркоров.
Гость754514
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Только ленивый не смеется над убогим Киркоровым и его геем личным- давкой!
Гость764051
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Хохмят ребята
Гость769084
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Два жидоармянских придурка!
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