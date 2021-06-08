"Фил – невеста": Ургант высмеял публичную свадьбу Киркорова и Манукяна

Иван Ургант прокомментировал эффектное появление рэпера Давы и Филиппа Киркорова на премии МУЗ-ТВ.

Прошедшая в минувшую пятницу церемония вручения премии МУЗ-ТВ до сих не дает покоя российской общественности. О выходках артистов, появившихся на красной дорожке, высказались многие медиаперсоны, не остался в стороне и ведущий "Вечернего Урганта". Юмориста очень позабавило триумфальное появление Филиппа Киркорова и его молодого спутника Давида Манукяна.

Музыканты приехали во дворец "Мегаспорт" на белом свадебном лимузине под песню Киркорова "Единственная моя!". Наряды артистов были подобраны соответствующим образом: DAVA появился в черном смокинге с бабочкой, а его 54-летний спутник – в белоснежном костюме. Ургант в своем шоу отметил, что Киркоров устроил прекрасную провокацию, которая выглядит как настоящая свадьба. Его соведущий Хрусталев добавил, что, судя по наряду, невеста в данном случае – именно Киркоров.

Сам король поп-музыки на премии не скрывал нежных чувств к 28-летнему Манукяну. В шутку или всерьез он признался, что с появлением в его жизни Давида ему хочется "петь, танцевать, вдохновляться и влюбляться". Ургант в свою очередь провел параллель между творческим союзом двух артистов и романом Давида Манукяна с Ольгой Бузовой. Шоумен предположил, что как и в случае в бывшей возлюбленной примерно через год рэпер поймет, что на премии МУЗ-ТВ между ним и Киркоровым произошло что-то не то.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как эффектное появление Филиппа Киркорова и рэпера DAVA было воспринято на самой премии.