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Шоу-бизнес
"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику

"Проклятие Иванушек": неадекватное поведение Григорьева-Апполонова встревожило публику

После последнего выступления группы "Иванушки International" поклонники стали всерьез беспокоиться за здоровье Андрея Григорьева-Апполонова.
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В это трудно поверить, но знаменитому рыжему Иванушке 50 лет – он является бессменный участником музыкального коллектива, который существует уже 26 лет. В течение всего этого времени группа "Иванушки International" востребована у публики и до сих пор продолжает давать концерты, однако ее солисты теперь все чаще дают поводы для беспокойства.

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Недавно в Сети появилось видео с последнего выступления группы. Зрители, присутствующие на концерте, запечатлели неадекватное поведение Григорьева-Апполонова. Мужчина демонстрировал какие-то очень странные танцы. Несколько раз солист убегал со сцены и даже забывал слова легендарного хита "Тополиный пух". Во время припева, который всегда очень ждут слушатели, рыжий Иванушка неразборчиво произносил какие-то другие слова.

Такое поведение музыканта навело публику на мысль, что тот появился на концерте подшофе. Поклонники вспомнили о словах продюсера группы Игоря Матвиенко, который когда-то рассказывал о пагубном пристрастии Григорьева-Апполонова к алкоголю – об этом сообщил портал Woman.ru. В связи с этим в Сети появились слухи о проклятии "Иванушек". Однако другие фанаты все еще надеются, что артист просто от души веселился на сцене и алкоголь здесь ни при чем.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о возможном распаде любимой миллионами группы "Иванушки International".

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 09:15 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рыжий "Иванушка" спел в золотой микрофон

комментарии

Ответить:

Гость766219
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Беголосый кривляка,ни ума,ни профессии..Матвиенко хитрый бизнесмен,кормится солько лет наивностью и суетностью своих "певцов"..
Гость775128
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У ребят это был 3 концерт подряд!И после ещё на 4 поехали!Он просто уже уставший был и как мог,так и выкладывался!Что за бред вы пишете....
1

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