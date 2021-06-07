Бузова и Летучая сцепились из-за скандала с МХАТом

35-летняя Ольга Бузова получила новую работу. Она станет актрисой в театре МХАТ имени Горького и сыграет в спектакле об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в роли Беллы Шанталь. В театре анонсируют яркий спектакль-провокацию, спектакль-исследование.
Худрук театра Эдуард Бояков считает, что бывшая выпускница шоу "Дом-2" способна привлечь в театр новые лица.
После этой новости общественность взорвалась жаркими спорами. Одни уверяют, что театр умрет как явление после прихода в него Ольги Бузовой. Другие уверены – этот феномен еще войдет в историю, и так безграмотные дети наконец-то узнают о жизни Сталина.
Бывшая ведущая "Ревизорро" Елена Летучая раскритиковала инициативу МХАТ пригласить Ольгу Бузову на работу. В своих соцсетях она возмутилась: "Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдет?". Эта критика сильно обидела Бузову, и она не стала терпеть.
"Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство?" — негодовала поющая ведущая.
В конце Ольга Бузова добавила, что сегодня Елена Летучая станет героиней всех газет и журналов, и все это станет возможным благодаря ей.
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