Королева разрешила? Имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало недоумение

В семье герцога и герцогини Сассекских произошло пополнение. В минувшую пятницу, 4 июня, Меган Маркл подарила мужу принцу Гарри дочь. Пара назвала малышку Лилибет – в честь домашнего прозвища королевы Елизаветы II.
Имя новорожденной вызвало недоумение у британцев. Многие поинтересовались, спрашивали ли супруги разрешение у королевской семьи перед тем, как публично заявить о прозвище монарха.
"Принц Гарри и Меган Маркл говорили о намерении отдалиться от семьи, но вместо этого предпочли вновь оказаться в центре внимания СМИ", – заметил журналист Питер Форд в эфире австралийского утреннего шоу Sunrise.
По мнению эксперта, если бы супруги действительно хотели отдать дань уважения королеве, то хранили бы молчание и не давали никаких интервью. "Герцог и герцогиня полны противоречий", – выразил мнение Форд.
О второй беременности Меган Маркл официально сообщили в феврале. До этого в Сети распространились фотографии, где бывшая актриса запечатлена с округлившимся животом. Снимки сделали американские папарацци.
Напомним, что у супругов уже есть сын Арчи. Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. Пара скрывает мальчика от журналистов и практически не публикует его фотографии.
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