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Шоу-бизнес
Королева разрешила? Имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало недоумение

Королева разрешила? Имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл вызвало недоумение

Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл не дает покоя британцам.
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В семье герцога и герцогини Сассекских произошло пополнение. В минувшую пятницу, 4 июня, Меган Маркл подарила мужу принцу Гарри дочь. Пара назвала малышку Лилибет – в честь домашнего прозвища королевы Елизаветы II.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Имя новорожденной вызвало недоумение у британцев. Многие поинтересовались, спрашивали ли супруги разрешение у королевской семьи перед тем, как публично заявить о прозвище монарха.

"Принц Гарри и Меган Маркл говорили о намерении отдалиться от семьи, но вместо этого предпочли вновь оказаться в центре внимания СМИ", – заметил журналист Питер Форд в эфире австралийского утреннего шоу Sunrise.

По мнению эксперта, если бы супруги действительно хотели отдать дань уважения королеве, то хранили бы молчание и не давали никаких интервью. "Герцог и герцогиня полны противоречий", – выразил мнение Форд.

О второй беременности Меган Маркл официально сообщили в феврале. До этого в Сети распространились фотографии, где бывшая актриса запечатлена с округлившимся животом. Снимки сделали американские папарацци.

Напомним, что у супругов уже есть сын Арчи. Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. Пара скрывает мальчика от журналистов и практически не публикует его фотографии.

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Фото: Pool / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 10:54 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

Добрая фея
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Эти герцог и герцогиня хотят получить деньги, известность и привелегии королевской семьи, при этом осободиться от всех обязательств, так что никаких противоречий, как говорится инахуйсестьирыбкусъесть, ни они первые ни они последние ) Пока им это удается, думаю, до тех пор пока жива Елизавета.
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