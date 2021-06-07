Тимати влез в скандал вокруг премии МУЗ-ТВ

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, ввязался в спор с экс-гендиректором МУЗ-ТВ Арманом Давлетяровым.

4 июня в Москве состоялась 18-я национальная премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2021. Это важнейшее мероприятие для всего российского шоу-бизнеса вызвало очень неоднозначные отзывы. Одним из первых о премии высказался экс-глава МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. Он заявил, что получает очень много возмущенных отзывов относительно прошедшей премии, но Арман уже не работает на МУЗ-ТВ. При этом мужчине очень жаль, что работа всех последних лет вылилась в мероприятие такого низкого уровня. Однако Тимур Юнусов не согласился с бывшим гендиректором.

Рэпер подчеркнул, что он находится на противоположной стороне баррикад. Тимати язвительно заметил, что главное чего не было на этой премии, так это сидящего в первом ряду гендиректора, которому все артисты должны "петь дифирамбы". Такой практики нет на других престижных мировых премиях и это нормально.

Сам Давлетяров привел в пример премии Грэмми или Брит Эвордс, говоря о том, что там прекрасно сосуществуют и молодые артисты и их старшие многоуважаемые коллеги. На 18-ой премии МУЗ-ТВ этого не было. Организаторы в основном сосредоточились на фрешменах и блогерах, позабыв об истинных мэтрах шоу-бизнеса.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что примерно такого же мнения, как экс-гендиректор, придерживается и Диана Арбенина – певица заявила, что больше не придет на премию. Она назвала произошедшее "парадом безвкусицы", однако Тимур Юнусов, очевидно, считает иначе.