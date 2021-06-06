Беременная Арзамасова шокировала своим видом

Лиза Арзамасова опубликовала неоднозначный снимок. Поклонники переживают за состояние актрисы.

О грядущем пополнении в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно еще в апреле. Тогда в "Инстаграм" появилось короткое видео, на котором фигурист обнимает внушительный живот красавицы-жены. С тех пор фанаты пристально следят за публикациями "папиной дочки" и отслеживают по ним, как проходит ее беременность. Свежий снимок Лизы Арзамасовой вызвал в Сети ажиотаж.

Недавно актриса опубликовала в личном блоге фото, на котором она лежит на траве в зеленом наряде с распущенными волосами. Пользователи Сети отметили и ухоженный внешний вид 26-летней звезды, и ее печальное выражение лица. Артистка будто бы пыталась спрятать от фотографа влажные глаза, скрывая нахлынувшие эмоции.

Фанаты Лизы Арзамасовой начали обсуждать, почему беременная знаменитость разместила такое невеселое фото. Некоторые начали размышлять, хорошо ли развивается ребенок в животе актрисы. В комментариях появились вопросы встревоженных за здоровье девушки россиян. "Чудесная летняя фотография! Только почему-то с грустинкой", "Лиза, поделись, пожалуйста, как себя чувствуешь?", "Грустная какая", "Мне показалось, что фото с грустинкой...", "Как вы себя чувствуете? Отдыхайте больше", — написали артистке пользователи Сети.

