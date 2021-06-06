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Шоу-бизнес
Беременная Арзамасова шокировала своим видом

Беременная Арзамасова шокировала своим видом

Лиза Арзамасова опубликовала неоднозначный снимок. Поклонники переживают за состояние актрисы.
прочитано 7699 раз

О грядущем пополнении в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно еще в апреле. Тогда в "Инстаграм" появилось короткое видео, на котором фигурист обнимает внушительный живот красавицы-жены. С тех пор фанаты пристально следят за публикациями "папиной дочки" и отслеживают по ним, как проходит ее беременность. Свежий снимок Лизы Арзамасовой вызвал в Сети ажиотаж.

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Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Недавно актриса опубликовала в личном блоге фото, на котором она лежит на траве в зеленом наряде с распущенными волосами. Пользователи Сети отметили и ухоженный внешний вид 26-летней звезды, и ее печальное выражение лица. Артистка будто бы пыталась спрятать от фотографа влажные глаза, скрывая нахлынувшие эмоции.


Фанаты Лизы Арзамасовой начали обсуждать, почему беременная знаменитость разместила такое невеселое фото. Некоторые начали размышлять, хорошо ли развивается ребенок в животе актрисы. В комментариях появились вопросы встревоженных за здоровье девушки россиян. "Чудесная летняя фотография! Только почему-то с грустинкой", "Лиза, поделись, пожалуйста, как себя чувствуешь?", "Грустная какая", "Мне показалось, что фото с грустинкой...", "Как вы себя чувствуете? Отдыхайте больше", — написали артистке пользователи Сети.


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Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2021, 02:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины становятся бесплодными из-за дефицита любви

комментарии

Ответить:

Гость755833
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что с глазами у нее? косенькая
Гость768196
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Очень милая девочка в отличие от мерзких накачанные во всех местах особях.
Гость771716
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Гость771125
В каком месте она красавица,,,,как была страшилка в <цензура>,так и есть страшилка без <цензура>
О, типичные "красотки" повылазили с комментами из своего царства <цензура>-красавиц))красоты ноль, а вони... Многие с тобой не согласиться, <цензура> нет стандарта красоты. А для кого-то и ты страшила мерзкая, но ничего, ходишь свои <цензура> комменты лепишь)
Гость771716
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Гость754514
Нос ужас!
Нормальный нос. Или все должны выглядеть как однотипные инста шкурки с идентичными носами, губами, глазами, которых ни запомнить, ни отличить друг от друга) Хотя, что убогим вроде тебя рассказывать, если в голове пусто, то это вероятно навсегда
Гость771685
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Арзамасова удивила в программе Урганта. Не могла связать 2-<цензура> слов. Наигранно все и не натурально. Да и какая она звезда?
Гость754514
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Изыди!
Гость771125
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В каком месте она красавица,,,,как была страшилка в <цензура>,так и есть страшилка без <цензура>
Гость754514
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Нос ужас!
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