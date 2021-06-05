Спасают врачи: Немощный Киркоров слег в больницу

Филипп Киркоров рассказал о состоянии знаменитого отца. Бедроса Киркорова госпитализировали.

На церемонии вручения премии канала "МУЗ ТВ" стало известно о печальном обстоятельстве. В присутствии торжественной звезной публики Филипп Киркоров сообщил о семейных трудностях, которые коснулись его отца. Дело в том, что болгарский эстрадный певец Бедрос Киркоров испытывает проблемы со здоровьем, поэтому не смог появиться на масштабном мероприятии в сфере музыки. Сейчас 89-летний артист находится в клинике, врачи делают все возможное, чтобы ему помочь.

Филипп Киркоров убежден, что медицина окажет положительное влияние на здоровье именитого мужчины и он быстро восстановится. "Я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие", — выразился поп-король. Певец отметил, что на праздниках хочет видеть рядом бывшего избранника Ольги Бузовой Давида Манукяна.

Напомним, в мае этого года Бедрос Киркоров перенес плановую госпитализацию — лег в клинику для того, чтобы пройти обследование. Сначала родственники мужчины опровергали сведения о том, что артист попал в больницу, но в конце концов решились подтвердить данные. По их словам, отец Филиппа Киркорова регулярно проверяет организм в медицинских учреждениях, чтобы избежать развития тяжелых заболеваний и поддерживать себя в тонусе.