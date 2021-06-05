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Шоу-бизнес
"Давай сделаем это": Собчак возжелала отношений с Тимати после громкой ссоры

"Давай сделаем это": Собчак возжелала отношений с Тимати после громкой ссоры

Ксения Собчак решила помириться с рэпером. Журналистка переступила через свою гордость, сделав первый шаг.
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Разлад в дружбе знаменитостей произошел в 2020 году, когда Ксения Собчак с сарказмом отреагировала на откровение Стаса Костюшкина о сексуальном насилии в детстве. Ее слова очень задели Тимати, который назвал ее животным, глумящимся над чужой трагедией.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Теперь же телеведущая пошла навстречу музыканту, чтобы возобновить дружеские отношения. Оказалось, что и певец не против этого. На премии МУЗ-ТВ враги помирились.

"Так давай сделаем это", – предложила артисту Ксения Собчак. Она добавила, что забудет все ранее сказанное и попросила сделать это и его. Теледива выразила желание ходить друг к другу в гости, как и положено приятелям.

Примечательно, что вскоре блондинка чуть все не испортила, поинтересовавшись у Тимати о его экс-невесте Анастасии Решетовой, с которой он расстался. Судя по всему, исполнитель не хотел поднимать эту тему и едва вновь не поссорился с Ксенией Собчак.

Тимур Юнусов предположил, что ведущая снова хочет достать топор войны, который они только что зарыли. Тогда Ксения Собчак призналась, что ничего не может поделать со своим мерзким характером.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 10:39 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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