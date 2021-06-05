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Шоу-бизнес
Женихи держались под руку и светились от счастья: нежные кадры "свадебной церемонии" Киркорова и Давы

Женихи держались под руку и светились от счастья: нежные кадры "свадебной церемонии" Киркорова и Давы

Девизом нынешней церемонии вручения "Премии Муз-Тв" стала фраза "Начало света". Мол, после пандемии индустрия развлечений возвращается в привычное русло. Но точнее все происходившее вечером 4 июня во дворце спорта "МегаСпорт" можно было бы описать словами "конец света"...

Продолжение: Спасают врачи: Немощный Киркоров слег в больницу
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Многометровую косу Мии Бойки несли семеро охранников. Даня Милохин не смог определиться, будет он сегодня мальчиком или девочкой, поэтому пришел в полуплатье-полукостюме. Моргенштерн приехал в инвалидном кресле, без конца матерясь и показывая средний палец. Рядом скакал Дмитрий Красилов — толстяк из клипа Uno группы Little Big – и уверял всех, что он только что родившийся "маленький дракончик". Ольгу Бузову принесли в золотой клетке – она выпорхнула из нее и стала биться раненой птицей в припадке, причитая: "Твои слова водица, я не хотела разводиться". "Словом, ад", – как говорил Булгаков в "Мастере и Маргарите".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

А бывший любовник Бузовой Давид Манукян, больше известный как DAVA, предстал в образе жениха. В элегантном черном фраке, с бабочкой на шее и с бордовыми розами в руках, в роли молодожена он выглядел очень эффектно. Правда, рядом с ним была не невеста в белом платье, а... второй жених. Филипп Киркоров, тоже в белом, нежно поддерживал Давида под руку и что-то шептал. Они светились от счастья!

Появилась эта красивая пара очень эффектно – на белом, украшенном цветами, свадебном кабриолете, в окружении полуголых атлетичных красавцев. Кто-то из толпы зевак крикнул: "Горько!" А журналисты нервно сглотнули и бросились с расспросами, мол, что вообще происходит?" Филипп разоткровенничался. "Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене".

Вообще, однополые браки в богохранимой России пока запрещены. Духовные скрепы и все такое... Но, вероятно, 54-летний король российской эстрады и его 28-летний смазливый фаворит хотели этим эпатажным перформансом на красной дорожке отметить начало "Месяца толерантаности",

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ведь в июне по всему миру проходят лав-парады – в Америке, Израиле, Норвегии...В 1999 году президент США Билл Клинтон впервые объявил июнь месяцем прайда. И с тех пор вокруг шествия гомосексуалов выросла целая индустрия. А Филипп Киркоров всегда в тренде и следует заповеди бывшей жены "не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым". Поэтому и устроил этот яркий "свадебный" переполох. Чтобы, как всегда, удивить и заставить о себе говорить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 5 июня 2021, 10:34
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Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

комментарии

Ответить:

Эх, пандемия
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Вот это э-ли-та ! Бред сумасшедших, впрочем все то , что творится в мире .
Гость766219
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Филя и Данила играют с публикой..Данька с артистками "любовь" крутит,а Филька с этим чиполино..Пипил схавает,не подавится..Наверное,поженились давно,как земфира с ренаткой..
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