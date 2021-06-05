Женихи держались под руку и светились от счастья: нежные кадры "свадебной церемонии" Киркорова и Давы

Многометровую косу Мии Бойки несли семеро охранников. Даня Милохин не смог определиться, будет он сегодня мальчиком или девочкой, поэтому пришел в полуплатье-полукостюме. Моргенштерн приехал в инвалидном кресле, без конца матерясь и показывая средний палец. Рядом скакал Дмитрий Красилов — толстяк из клипа Uno группы Little Big – и уверял всех, что он только что родившийся "маленький дракончик". Ольгу Бузову принесли в золотой клетке – она выпорхнула из нее и стала биться раненой птицей в припадке, причитая: "Твои слова водица, я не хотела разводиться". "Словом, ад", – как говорил Булгаков в "Мастере и Маргарите".
А бывший любовник Бузовой Давид Манукян, больше известный как DAVA, предстал в образе жениха. В элегантном черном фраке, с бабочкой на шее и с бордовыми розами в руках, в роли молодожена он выглядел очень эффектно. Правда, рядом с ним была не невеста в белом платье, а... второй жених. Филипп Киркоров, тоже в белом, нежно поддерживал Давида под руку и что-то шептал. Они светились от счастья!
Появилась эта красивая пара очень эффектно – на белом, украшенном цветами, свадебном кабриолете, в окружении полуголых атлетичных красавцев. Кто-то из толпы зевак крикнул: "Горько!" А журналисты нервно сглотнули и бросились с расспросами, мол, что вообще происходит?" Филипп разоткровенничался. "Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене".
Вообще, однополые браки в богохранимой России пока запрещены. Духовные скрепы и все такое... Но, вероятно, 54-летний король российской эстрады и его 28-летний смазливый фаворит хотели этим эпатажным перформансом на красной дорожке отметить начало "Месяца толерантаности",
Ведь в июне по всему миру проходят лав-парады – в Америке, Израиле, Норвегии...В 1999 году президент США Билл Клинтон впервые объявил июнь месяцем прайда. И с тех пор вокруг шествия гомосексуалов выросла целая индустрия. А Филипп Киркоров всегда в тренде и следует заповеди бывшей жены "не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым". Поэтому и устроил этот яркий "свадебный" переполох. Чтобы, как всегда, удивить и заставить о себе говорить.
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