Женихи держались под руку и светились от счастья: нежные кадры "свадебной церемонии" Киркорова и Давы

Девизом нынешней церемонии вручения "Премии Муз-Тв" стала фраза "Начало света". Мол, после пандемии индустрия развлечений возвращается в привычное русло. Но точнее все происходившее вечером 4 июня во дворце спорта "МегаСпорт" можно было бы описать словами "конец света"...

Многометровую косу Мии Бойки несли семеро охранников. Даня Милохин не смог определиться, будет он сегодня мальчиком или девочкой, поэтому пришел в полуплатье-полукостюме. Моргенштерн приехал в инвалидном кресле, без конца матерясь и показывая средний палец. Рядом скакал Дмитрий Красилов — толстяк из клипа Uno группы Little Big – и уверял всех, что он только что родившийся "маленький дракончик". Ольгу Бузову принесли в золотой клетке – она выпорхнула из нее и стала биться раненой птицей в припадке, причитая: "Твои слова водица, я не хотела разводиться". "Словом, ад", – как говорил Булгаков в "Мастере и Маргарите".

А бывший любовник Бузовой Давид Манукян, больше известный как DAVA, предстал в образе жениха. В элегантном черном фраке, с бабочкой на шее и с бордовыми розами в руках, в роли молодожена он выглядел очень эффектно. Правда, рядом с ним была не невеста в белом платье, а... второй жених. Филипп Киркоров, тоже в белом, нежно поддерживал Давида под руку и что-то шептал. Они светились от счастья!

Появилась эта красивая пара очень эффектно – на белом, украшенном цветами, свадебном кабриолете, в окружении полуголых атлетичных красавцев. Кто-то из толпы зевак крикнул: "Горько!" А журналисты нервно сглотнули и бросились с расспросами, мол, что вообще происходит?" Филипп разоткровенничался. "Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене".

Вообще, однополые браки в богохранимой России пока запрещены. Духовные скрепы и все такое... Но, вероятно, 54-летний король российской эстрады и его 28-летний смазливый фаворит хотели этим эпатажным перформансом на красной дорожке отметить начало "Месяца толерантаности",

Ведь в июне по всему миру проходят лав-парады – в Америке, Израиле, Норвегии...В 1999 году президент США Билл Клинтон впервые объявил июнь месяцем прайда. И с тех пор вокруг шествия гомосексуалов выросла целая индустрия. А Филипп Киркоров всегда в тренде и следует заповеди бывшей жены "не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым". Поэтому и устроил этот яркий "свадебный" переполох. Чтобы, как всегда, удивить и заставить о себе говорить.