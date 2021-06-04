Галкин показал россиянам свои разросшиеся кусты

Максим Галкин продемонстрировал поклонникам окружающее его великолепие.

44-летний артист любит похвастаться ухоженной территорией вокруг замка, в котором он проживает вместе с Аллой Пугачевой и их общими детьми. В своем инстаграм-аккаунте юморист часто показывает, как цветут те или иные растения на его участке. В этот раз Максим Галкин вновь прошелся с камерой по своему парку в солнечный летний день и продемонстрировал, как красиво разрослись и расцвели многочисленные кусты.

Судя по видео, звездный особняк окружает большая благоустроенная территория, на которой разбит целый парк с клумбами, кустами, газонами и дорожками. Артист попытался передать всю прелесть летнего дня в парке и написал: "Цветы, птицы, зелень, небо".

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой пришли в настоящий восторг от увиденного и буквально завалили юмориста комплиментами:

"Очень красиво!!! Такое впечатление что это цветущий Крым! Шикарно!!!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какая красота!", "Максим! Спасибо за то, что окружили нашу Аллу такой невероятной красотой!", "Боже, какая красота. Как же здорово иметь свой дом и наслаждаться природой", "Обожаю Ваши видео из сада! Красотища!!!".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Максим Галкин приучает детей к труду и заставляет их работать в своем прекрасном саду.