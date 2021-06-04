Беременная Меган Маркл столкнулась с серьезными осложнениями

Вторая беременность далась Меган Маркл нелегко. В течение всего срока герцогиню не покидает тошнота.

Несмотря на то, что герцогиня Сассекская уже находится на поздних сроках беременности, женщина до сих пор продолжает испытывать тошноту. Как правило, такой симптом характерен на ранних сроках. Однако Меган Маркл продолжает страдать от выматывающей тошноты и сейчас.

Наличие такого симптома в последнем триместре беременности может сигнализировать о больших проблемах со здоровьем матери или ребенка. Меган Маркл находится под регулярным наблюдением врачей. К счастью, медики пока не обнаружили у герцогини каких-то серьезных осложнений. Предполагают, что супруга принца Гарри столкнулась с "патологической тошнотой". Такой же симптом проявлялся у Кейт Миддлтон во время всех трех ее беременностей. Супруга принца Уильяма часто вызывала скорую во дворец и даже попадала в клинику, но в итоге благополучно доносила всех наследников.

Что касается Меган, то для нее это состояние очень непривычно. Первая беременность далась герцогине очень легко, теперь же возникли неожиданные трудности. Как рассказала приятельница Маркл изданию InTouch, помимо тошноты, будущая мама также страдает от бессонницы, поэтому утром она чувствует себя уставшей и разбитой.

Несмотря на все трудности, герцогиня Сассекская не оставляет мыслей о домашних родах. Меган Маркл решила прибегнуть к нетрадиционному способу и родить ребенка в своем доме в полном молчании.