Меган Маркл воссоединится с оплеванными ею членами королевской семьи

Появилась информация о том, что монаршая семья Великобритании ждет Меган Маркл и принца Гарри, несмотря на все обвинения и критику в свой адрес.

Герцоги Сассекские покинули страну более года назад. За это время пара успела испортить отношения с членами королевской семьи. Но монаршие особы все же ждут их в гости. Об этом сообщила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Меган Маркл с супругом не раз поливали грязью королевскую семью в своих скандальных интервью. Экс-актрису даже поймали на лжи. В свою очередь родственники принца Гарри готовы продолжить общение с герцогами Сассекскими. Тем более, что скоро жена принца Гарри должна родить второго ребенка.

По некоторым данным, дочь Меган Маркл должна родиться в ближайшие несколько недель. Судя по всему, Елизавета II хочет увидеть не только правнука Арчи, но и новорожденную девочку. Меган Маркл скорее всего возьмет дочурку в Великобританию. Таким образом у всех будет прекрасная возможность воссоединиться.

Кроме того, Ее Величество скучает по любимому внуку – принцу Гарри. Королева Великобритании смогла встретиться с ним только в апреле этого года на похоронах своего мужа – принца Филиппа.