"Прикрой стыд": 47-летний Фомин без белья выставил огромные шары

4 июня состоится любимая звездами "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света". Перфомансы готовят Zivert, Loboda, Дима Билан, Филипп Киркоров и Dava, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Тимати, Моргенштерн, Полина Гагарина, Niletto, Клава Кока,Даня Милохин, Николай Басков, Диана Арбенина, Ольга Бузова. Появится на церемонии и Митя Фомин.

Приоткрывая секреты, организаторы обещают, что в одном из номеров будет задействовано шоу дронов. В другом – реализовано уникальное технологическое решение с графикой, синхронизированной с движениями артиста, не имеющее аналогов в мире. А в какой-то момент на сцене появится гиперболизированный объект, вокруг которого с эксцентричным номером в стиле китч-эстетики выступят несколько артистов. По словам режиссера Олега Боднарчука, это будет один из самых экстравагантных выходов на Премии за все время ее существования.

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Про участие Митя Фомина в этом году пока ничего не известно. Но он подогрел интерес на своей странице в "Инстаграме" "При детях, в метро и другом общественном транспорте не листаем и не открываем", – предупредил артист. И сделал это не напрасно. Ведь на кадрах исполнитель предстал в костюме Адама – буквально в чем мать родила!

Стыд 47-летний Митя прикрыл лишь тарелочкой с большим шаром – наградой, которую получил на одной из прошлых церемоний МУЗ-ТВ. "Из дальних странствий возвратясь, первым делом хочу как древнеримский дискобол, метнуть эту премиальную тарелочку в достойного номинанта! – пояснил артист провокационное фото. – А кому в этом году отдали бы ее вы?"