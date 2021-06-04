"Хочу напиться": полуобнаженная Рудова покатилась по наклонной

37-летняя звезда сериала "Татьянин день" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в очень коротком платье с глубоким декольте и жакетом поверх, голые ноги актрисы украшают босоножки-гладиаторы на высоких каблуках. Женщина приняла соблазнительную позу, усевшись на деревянных ступенях, и продемонстрировала все прелести своей фигуры. Под снимком Наталья Рудова написала, что хочет напиться.
Фото актрисы вызвало бурную реакцию поклонников, а также отклик коллег. За подругу побеспокоилась Настасья Самбурская, которая отметила, что переживает, ведь Рудова надела такие высокие каблуки. Самбурская попросила Рудову позже сообщить, удалось ли выполнить намеченное. Звезда "Татьяниного дня" позднее ответила на комментарий коллеги, уточнив, что напиться удалось, и добавила, что там, где она была, ей выдали тапки.
Многие подписчики актрисы отметили в комментариях, что хотели бы присоединиться, так как разделяют настроение звезды. Другие же предложили забрать актрису, когда та дойдет "до предела". Также фолловеры восхитились прекрасной фигурой Рудовой и оставили под ее постом множество комплиментов.
Ранее "Дни.ру" рассказывали, почему Наталья Рудова не любит вспоминать о сериале "Татьянин день", благодаря которому она стала знаменитой.
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