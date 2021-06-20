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Шоу-бизнес
Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей

Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей

После дерзких слов в адрес артистки Земфира подала судебный иск на Евгения Гришковца. Из-за этого драматург немедленно извинился.
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Недавно Евгений Гришковец в эфире программы "Би Коз" на телеканале "Дождь" резко высказался по поводу альбома Земфиры "Бордерлайн". В ответ певица подала иск на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства. В результате писатель публично попросил прощения у артистки, хотя иск вызвал у Евгения сильное удивление.

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Как утверждает Гришковец, остроты высказыванию придала дискуссия с ведущим "Дождя", который не согласился с мнением драматурга.

Сам Евгений признается, что еще во время скандальной беседы понял, что переборщил. Писатель боялся не за юридическую сторону вопроса, а за то, что был слишком груб и зол. Однако причин такого отношения к рок-звезде писатель не назвал.

"Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук самой Земфиры и ее преданных поклонников", – поделился Гришковец.

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Публикация от Евгений Гришковец (@egrishkovets)

Отметим, что больше всего Земфиру задели слова о том, что она пишет "наркоманские песни", так как "сама является наркоманкой". Публичное высказывание Гришковца повлекло за собой эмоциональные переживания, бессонницу и нервные срывы. Об этом и сообщила Земфира в судебном иске.

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Земфира. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
20 июня 2021, 11:02 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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