Гузеева не постеснялась показать людям свои кустики

Актриса решила рассказать своим поклонникам о тех вещах, которые дороги ее сердцу. Она опубликовала в "Инстаграм" серию снимков, на которых изображено то, в чем Лариса Гузеева по-настоящему нуждается и с чем не может расстаться.
Так на фотографиях звезды можно увидеть куст крыжовника, алоэ в горшке, старомодный цветок, грядку с луком, посуду советских времен и старый половик. Телеведущая призналась, что ей даже смешно слышать что-то вроде того, что хватит позориться и пора выбросить этот хлам. Она целенаправленно ищет такие вещи по разным уголкам своей родины. Гузеева написала:
"Это то, что меня согревает, лечит, успокаивает и не даёт забыть кто я и откуда. Благодарю Судьбу."
В ответ на откровения звезды подписчики стали вспоминать о своих особенных вещицах. Люди признались, что хранят молочные зубы детей, старые открытки, красивые пуговицы, лоскутный коврик, мамин миксер, чугунную вафельницу, необычное зеркало и даже советскую мясорубку, которую надо прикручивать к столешнице. Пост Гузеевой заставил людей поностальгировать и вспомнить о чем-то по-настоящему дорогом.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Лариса Гузеева поддержала Ларису Долину, получившую много хейта за критику молодых исполнителей.
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