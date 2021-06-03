Мгновенный оргазм: Кравец отказалась орально удовлетворять любвеобильного мужа

"Я попросила мужа растереть меня специальной заживляющей мазью, которую врачи прописали от гематом, ссадин и кровоподтеков, – рассказала "Дни.ру". Алена. – Запах у нее скверный. Но мужа процесс растирки почему-то возбудил – я поняла это по вздыбленному халату. И он попытался овладеть мною!"
Но обычно всегда готовая к соитию Алена в этот раз любвеобильному супругу отказала – мол, все тело болит, ноет, ломит, она вся в синяках. Словно бы Лилит в стихотворении Владимира Набокова:" ...как вдруг она легко рванулась, отпрянула и, ноги сжав, вуаль какую-то подняв, в нее по бедра завернулась". Состояние супруга тоже описано в этом произведении: "Полон сил, на полпути к блаженству, я ни с чем остался и ринулся и зашатался".
Герой стихотворения, правда, "перед всем мучительно пролил семя". А муж Алены Кравец попросил удовлетворить его хотя бы орально. "Какой орально! Мне каждое движение болью аукается! Да и нельзя мне сейчас стоять на коленях – позвоночник травмирован, – заявила шокированному супруг Алена. – Врачи запретили мне интимную жизнь в ближайший месяц". И закрыла рот.
Но она предложила любвеобильному супругу альтернативный способ разрядки. Муж так и поступил ведь от вида шикарного тела Кравец, как говорится, у мертвого встанет. Оргазм был мгновенным.
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Не могу начать новые отношения
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Йога
Верую в всевышнего
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Отдых в России это дно
Непереносимость лактозы
Питьевая вода из колодца/скважины
Гадание