Мгновенный оргазм: Кравец отказалась орально удовлетворять любвеобильного мужа

С Аленой Кравец случилось большое несчастье. "Я собиралась на съемки, – плачет светская львица. – Выбрала обувь на 16-сантиметровом каблуке и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, "дыша духами и туманами", как блоковская героиня, то оступилась и кубарем полетела вниз". В итоге больница, сотрясение, вывихи и риск инвалидности. Но даже в таком состоянии она на перестала сексуально привлекать мужа.

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