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Шоу-бизнес
Мгновенный оргазм: Кравец отказалась орально удовлетворять любвеобильного мужа

Мгновенный оргазм: Кравец отказалась орально удовлетворять любвеобильного мужа

С Аленой Кравец случилось большое несчастье. "Я собиралась на съемки, – плачет светская львица. – Выбрала обувь на 16-сантиметровом каблуке и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, "дыша духами и туманами", как блоковская героиня, то оступилась и кубарем полетела вниз". В итоге больница, сотрясение, вывихи и риск инвалидности. Но даже в таком состоянии она на перестала сексуально привлекать мужа.
прочитано 992 раза

"Я попросила мужа растереть меня специальной заживляющей мазью, которую врачи прописали от гематом, ссадин и кровоподтеков, – рассказала "Дни.ру". Алена. – Запах у нее скверный. Но мужа процесс растирки почему-то возбудил – я поняла это по вздыбленному халату. И он попытался овладеть мною!"

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Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец

Но обычно всегда готовая к соитию Алена в этот раз любвеобильному супругу отказала – мол, все тело болит, ноет, ломит, она вся в синяках. Словно бы Лилит в стихотворении Владимира Набокова:" ...как вдруг она легко рванулась, отпрянула и, ноги сжав, вуаль какую-то подняв, в нее по бедра завернулась". Состояние супруга тоже описано в этом произведении: "Полон сил, на полпути к блаженству, я ни с чем остался и ринулся и зашатался".

Герой стихотворения, правда, "перед всем мучительно пролил семя". А муж Алены Кравец попросил удовлетворить его хотя бы орально. "Какой орально! Мне каждое движение болью аукается! Да и нельзя мне сейчас стоять на коленях – позвоночник травмирован, – заявила шокированному супруг Алена. – Врачи запретили мне интимную жизнь в ближайший месяц". И закрыла рот.

Но она предложила любвеобильному супругу альтернативный способ разрядки. Муж так и поступил ведь от вида шикарного тела Кравец, как говорится, у мертвого встанет. Оргазм был мгновенным.

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Фото: R. Tscherwitschke / CHROMORANGE / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 15:15
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комментарии

Ответить:

Гость755833
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животные, фу гадость
Гость763776
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В мире животных.
гость
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Дожились, это верх неприличия. Как такое позволяется?
Гость763087
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Так она уже инвалид мозга )) куда уж больше.
Гость1407
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Дно пробито.
Гость752936
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какая гадость,зачем об этом писать,
Гость814745
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Вот это сила два дебила! Из обычной вздрочки целая статья...
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