"Грозит инвалидность": врачи предупредили покалеченную Кравец

Актриса, певица и модель Алена Кравец остается в больнице. И прогнозы врачей пока неутешительные. Корреспондент "Дни.ру" дозвонился до красавицы, поздравил с Днем рождения и узнал новости.

Отвечая на вопрос о состоянии, Алена Кравец расплакалась. "Врачи говорят, что мне грозит инвалидность, что задет позвоночник, поэтому делают все возможное, чтобы спасти меня, – призналась Алена. – Я сейчас сижу на обезболивающих, позвоночник постоянно немеет. Но, тем не менее, вчера сбежала из больницы, чтобы отвести мероприятие. Просто моя гиперответственность не позволила подвести людей, которые еще полгода назад попросили меня стать ведущей. Я была в тапочках, под действием таблеток, но все равно работа выше всего!

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Напомним, несчастье случилось со светской львицей дома. "Я собиралась на съемки, –рассказывал Алена. – Выбрала обувь на 16-сантиметровом каблуке и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, "дыша духами и туманами", как блоковская героиня, то оступилась и кубарем полетела вниз". Если помнить, что рост у Алены модельный, легко понять, что падением было серьезным – пострадали многие органы...

Проблемы со спиной у звезд вообще не редкость. Например, недавно серьезные проблемы со здоровьем были обнаружены у Димы Билана. После обследования в одной из московских клиник у артиста диагностировали три грыжи на позвоночнике: эти образования зажимали нерв и вызывали сильные боли. Певица Татьяна Овсиенко так до сих пор и не оправилась после страшной травмы позвоночника, которую она получила в автомобильной аварии много лет назад. В больнице была и певица Максим. Она ударялась ногами, с позвоночникам проблемы, ноги болят", – описывал среднетяжелое состояние менеджер звезды.